Son dakika haberleri: AK Parti'li Aydemir: "Uyuşturucu terörünü de yok edeceğiz" - Son Dakika
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Son dakika haberleri: AK Parti'li Aydemir: "Uyuşturucu terörünü de yok edeceğiz"

21.06.2022 14:05
Son dakika haberleri: AK Parti'li Aydemir: "Uyuşturucu terörünü de yok edeceğiz"

Son dakika haberleri... AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, uyuşturucunun, parasal kaynak bakımından teröre büyük zemin oluşturduğunu belirterek, "Bu uyuşturucu terörü evlatlarımızı yok ediyor.

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, uyuşturucunun, parasal kaynak bakımından teröre büyük zemin oluşturduğunu belirterek, "Bu uyuşturucu terörü evlatlarımızı yok ediyor. Allah'ın izniyle bu terörü de yok edeceğiz." dedi.

Aydemir, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'nin, 40 yılı aşkın zamandır mücadele ettiği terör örgütü PKK'nın belini büktüğünü, örgütün bitme noktasına getirildiğini söyledi.

PKK'nın mali kaynağını oluşturan uyuşturucu ticaretine dönük de ciddi mücadelenin yürütüldüğünün altını çizen Aydemir, şunları kaydetti:

"Bir İçişleri Başkanı düşünün; Diyarbakır merkezli yürütülen uyuşturucu operasyonunun gelişmelerini paylaşmak adına saat 07.00'de basın toplantısı düzenliyor. Bu operasyonun gelişmelerine dönük açıklamanın bu saatte yapılması, mücadeleye yüreğimizi nasıl koyduğumuzun ispatıdır. Uyuşturucu, parasal kaynak bakımından teröre büyük zemin oluşturuyor. Dahası bu uyuşturucu terörü evlatlarımızı yok ediyor. Allah'ın izniyle bu terörü de yok edeceğiz."

HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun bir sosyal medya paylaşımında güvenlik güçlerinin suçlu gibi gösterilmeye çalışıldığını belirten Aydemir, HDP'lilerin bu tür provokasyonları hep yaptığını söyledi.

Aydemir, "Edebimden dolayı bunlara 'ayıp' ifadesini kullanıyorum ama bunlar daha ağırını hak ediyor. İnsanlar şu halleri görüyor ve bizden gerçekleri her zeminde aktarmamızı istiyor. Milletimiz her şeyi görüyor ve bunlara 2023'te demokrasi tokadını vuracaktır." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA

İbrahim Aydemir, Milletvekili, Erzurum, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Son dakika haberleri: AK Parti'li Aydemir: 'Uyuşturucu terörünü de yok edeceğiz' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberleri: AK Parti'li Aydemir: "Uyuşturucu terörünü de yok edeceğiz" - Son Dakika
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