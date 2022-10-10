Ankara gündem haberi... Kılıçdaroğlu: "Ülkemizde Barış ve Huzuru Sağlamak, Ankara Garı'nda Katledilen Yurttaşlarımıza Borcumuzdur"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 10 Ekim Ankara Gar Katliamı'nın yedinci yıl dönümünde mesaj yayınladı. Kılıçdaroğlu, "Acısını ilk günkü gibi yüreğimizde hissettiğimiz 10 Ekim Ankara katliamında yitirdiğimiz yurttaşlarımızı hüzün ve rahmetle anıyor, terörü ve terör işbirlikçilerini bir kez daha lanetliyorum. Ülkemizde barış ve huzuru sağlamak Ankara Garı'nda katledilen yurttaşlarımıza borcumuzdur" paylaşımını yaptı.

IŞİD'in 10 Ekim 2015 tarihinde Ankara Tren Garı'nda düzenlediği canlı bomba saldırısında hayatını kaybeden 103 can, katliamın yedinci yıl dönümünde anılıyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla hayatını kaybedenleri andı. Kılıçdaroğlu, şu mesajı verdi:

"Acısını ilk günkü gibi yüreğimizde hissettiğimiz 10 Ekim Ankara katliamında yitirdiğimiz yurttaşlarımızı hüzün ve rahmetle anıyor, terörü ve terör işbirlikçilerini bir kez daha lanetliyorum. Ülkemizde barış ve huzuru sağlamak Ankara Garı'nda katledilen yurttaşlarımıza borcumuzdur!"