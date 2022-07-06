Cumhurbaşkanı Erdoğan: NATO'nun kayıtlarına PKK girmiştir - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: NATO'nun kayıtlarına PKK girmiştir

06.07.2022 20:27
Cumhurbaşkanı Erdoğan: NATO'nun kayıtlarına PKK girmiştir

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "NATO'nun kayıtlarına PKK girmiştir, YPG girmiştir, PYD girmiştir ama hepsinden öte FETÖ bir terör örgütü olarak girmiştir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "NATO'nun kayıtlarına PKK girmiştir, YPG girmiştir, PYD girmiştir ama hepsinden öte FETÖ bir terör örgütü olarak girmiştir."

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Kaynak: İHA

Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan: NATO'nun kayıtlarına PKK girmiştir - Son Dakika

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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan: NATO'nun kayıtlarına PKK girmiştir - Son Dakika
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