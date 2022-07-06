Cumhurbaşkanı Erdoğan: "NATO'nun kayıtlarına PKK girmiştir, YPG girmiştir, PYD girmiştir ama hepsinden öte FETÖ bir terör örgütü olarak girmiştir."

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: 'Ne yazık ki ülkemizde terör örgütleriyle kol kola girmiş bir muhalefet yapısı var'

Kaynak: İHA

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