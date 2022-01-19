Son dakika haberleri! Estonya Dışişleri Bakanı Liimets, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunacak - Son Dakika

Estonya Dışişleri Bakanı Eva-Maria Liimets, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunacak.

Estonya Dışişleri Bakanı Eva-Maria Liimets, 19-21 Ocak tarihleri arasında Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun davetine icabetle Türkiye'ye resmi ziyarette bulunacak. Görüşmelerde iki ülke arasındaki ilişkilerin her yönüyle ele alınması, başta NATO ortaklığı ve Türkiye'nin AB üyelik süreci olmak üzere uluslararası ve bölgesel konularda görüş alışverişinde bulunulması öngörülüyor. Ayrıca Liimets, Adana'ya giderek geçici barınma merkezinde incelemelerde bulunacak. - ANKARA