Son dakika haber! Çanakkale Şehitleri Parkı'nda temizlik çalışması yapıldı - Son Dakika
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Son dakika haber! Çanakkale Şehitleri Parkı'nda temizlik çalışması yapıldı

17.03.2022 13:43

Gelen son dakika haberlerine göre AK Parti Karşıyaka İlçe Başkanlığı tarafından ilçede bulunan Çanakkale Şehitleri Anma Parkı'nda temizlik çalışması yapıldı.

AK Parti Karşıyaka İlçe Başkanlığı tarafından ilçede bulunan Çanakkale Şehitleri Anma Parkı'nda temizlik çalışması yapıldı.

Mavişehir Semti'ndeki parkta bir araya gelen İlçe Başkanı Didem Dereboylu Keseli ve partililer, süs havuzu ve çevredeki çöpleri topladı.

Keseli, gazetecilere parkın Karşıyaka Belediyesi tarafından bir dönem önce yapıldığını ancak bugün kaderine terk edildiğini, bakımsızlık nedeniyle utanç duyduklarını ifade etti.

Keseli, şöyle konuştu:

"Gönül isterdi ki 18 Mart Çanakkale Zaferi Şehitleri Anma Günü'nde kahramanlara yakışır bir zeminde sizlerle olalım. Ama maalesef bu bakımsız, hiçe sayılan Çanakkale Anıtı'nın önündeyiz ve ne yazık ki kederliyiz. Panolar önce yıpranmış, sonrasında bakımsızlıktan okunmaz hale gelmiş, bugünse ne yazık ki birer metal yığını halindeler. Parkın havuzunun taşları kırılmış, içi bakteri yuvasına dönmüş, biriken çöpler bir utanca dönüşmüş. Peki, böyle bir günde kendi yaptığı anıtı unutan, buraya bugün bile uğramayan CHP'li Karşıyaka Belediyesi nerede ?

Çanakkale Zaferi Türk milletinin varlığının vuku bulması ve iradesini tescil eden muazzam bir zaferdir. Dünyanın önünde eğildiği bu mücadeleye sahip çıkmayanlar utansın. Bunun altına cesareti kanıyla imza atan tüm şehit ve gazilerimizin ruhu şad olsun."

Son dakika haber! Çanakkale Şehitleri Parkı'nda temizlik çalışması yapıldı
Son dakika haber! Çanakkale Şehitleri Parkı'nda temizlik çalışması yapıldı
Son dakika haber! Çanakkale Şehitleri Parkı'nda temizlik çalışması yapıldı

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Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika Son dakika haber! Çanakkale Şehitleri Parkı'nda temizlik çalışması yapıldı - Son Dakika


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