Rusya'nın Kiev'e saldırısında can kaybı 8'e yükseldi - Son Dakika
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Rusya'nın Kiev'e saldırısında can kaybı 8'e yükseldi

21.03.2022 09:59

Rus birliklerinin Ukrayna'nın başkenti Kiev'e gerçekleştirdiği saldırılarda can kaybının 8'e yükseldiği bildirildi.

Rus birliklerinin Ukrayna'nın başkenti Kiev'e gerçekleştirdiği saldırılarda can kaybının 8'e yükseldiği bildirildi.

Rusya Ukrayna'ya saldırılarını sürdürürken, Ukrayna'daki sivil yerleşimler de bombalanıyor. Rus ordusu dün gece saatlerinde başkent Kiev'in Podilskyi ilçesinde füze saldırıları gerçekleştirdi. Ukrayna Başsavcılığı, bölgede arama kurtarma çalışmaları devam ederken can kaybının 8'e yükseldiğini açıkladı.

Kiev Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko, bölgedeki son duruma ilişkin açıklama yaparak, "Edindiğimiz bilgilere göre birkaç ev ve bölgede bulunan bir alışveriş merkezi vuruldu. Kurtarma ekipleri, alışveriş merkezinde büyük bir yangını söndürdü" ifadelerini kullanmıştı. - KİEV

Rusya'nın Kiev'e saldırısında can kaybı 8'e yükseldi
Rusya'nın Kiev'e saldırısında can kaybı 8'e yükseldi
Rusya'nın Kiev'e saldırısında can kaybı 8'e yükseldi

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Rusya Savunma Bakanlığı: 'Kiev, ABD ve Batı'nın diplomatik tesislerine yönelik saldırı planlıyor' Rusya Savunma Bakanlığı: 'Kiev, ABD ve Batı'nın diplomatik tesislerine yönelik saldırı planlıyor' Rusya, Kiev'in merkezine yakın noktalara füze saldırıları gerçekleştirdi: 1 ölü Rusya, Kiev'in merkezine yakın noktalara füze saldırıları gerçekleştirdi: 1 ölü

Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Rusya'nın Kiev'e saldırısında can kaybı 8'e yükseldi - Son Dakika


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