Rusya'nın Kiev'e saldırısında can kaybı 8'e yükseldi - Son Dakika

Rus birliklerinin Ukrayna'nın başkenti Kiev'e gerçekleştirdiği saldırılarda can kaybının 8'e yükseldiği bildirildi.

Rusya Ukrayna'ya saldırılarını sürdürürken, Ukrayna'daki sivil yerleşimler de bombalanıyor. Rus ordusu dün gece saatlerinde başkent Kiev'in Podilskyi ilçesinde füze saldırıları gerçekleştirdi. Ukrayna Başsavcılığı, bölgede arama kurtarma çalışmaları devam ederken can kaybının 8'e yükseldiğini açıkladı.

Kiev Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko, bölgedeki son duruma ilişkin açıklama yaparak, "Edindiğimiz bilgilere göre birkaç ev ve bölgede bulunan bir alışveriş merkezi vuruldu. Kurtarma ekipleri, alışveriş merkezinde büyük bir yangını söndürdü" ifadelerini kullanmıştı. - KİEV