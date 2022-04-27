Son dakika... Kazakistan Büyükelçisi Sapiyev, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu - Son Dakika
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Son dakika... Kazakistan Büyükelçisi Sapiyev, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu

27.04.2022 00:58
Son dakika... Kazakistan Büyükelçisi Sapiyev, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu

Son dakika haberler: Kazakistan'ın Ankara Büyükelçisi Yerkebulan Sapiyev, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a güven mektubu sundu.

Kazakistan'ın Ankara Büyükelçisi Yerkebulan Sapiyev, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a güven mektubu sundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan Büyükelçisi Yerkebulan Sapiyev'i kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde Kazakistan Büyükelçisi Yerkebulan Sapiyev, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu. Sapiyev'in eşi, çocukları ve bazı büyükelçilik mensuplarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi. - ANKARA

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Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, Kazakistan, Ankara, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Son dakika... Kazakistan Büyükelçisi Sapiyev, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika... Kazakistan Büyükelçisi Sapiyev, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu - Son Dakika
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