Son dakika! Rus General Gurulyov: "NATO'yla muhtemel savaşta vurulacak ilk yer Londra olacak" - Son Dakika
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Son dakika! Rus General Gurulyov: "NATO'yla muhtemel savaşta vurulacak ilk yer Londra olacak"

25.06.2022 14:09
Son dakika! Rus General Gurulyov: "NATO'yla muhtemel savaşta vurulacak ilk yer Londra olacak"

Gelen son dakika haberine göre Rus Parlamentosu Savunma Komitesi Üyesi General Andrey Gurulyov Rusya'ya uygulanan ambargolar ve en son Kaliningrad krizi ile ilgili yaptığı açıklamada, "NATO'yla muhtemel savaşta vurulacak ilk yer Londra olacak" dedi.

Rus Parlamentosu Savunma Komitesi Üyesi General Andrey Gurulyov Rusya'ya uygulanan ambargolar ve en son Kaliningrad krizi ile ilgili yaptığı açıklamada, "NATO'yla muhtemel savaşta vurulacak ilk yer Londra olacak" dedi.

Litvanya'nın Rusya'nın Avrupa'daki tek toprağı olan Kaliningrad ile Rusya toprakları arasındaki demiryolu hattı üzerinden ürün sevkiyatını durdurmaya yönelik aldığı kararın etkileri sürüyor. Rusya ile Batılı ülkeler arasındaki gerilimi daha da tırmandıran karar sonrası Rus medyasına açıklama yapan Rus Parlamentosu Savunma Komitesi Üyesi General Andrey Gurulyov hedefine NATO'yu alarak, "Kaliningrad ablukasından dolayı muhtemel bir savaş durumuna hazırlıklıyız" dedi. Savaş sırasında Rus ordusunun kullanacağı yöntemlerden bahseden Gurulyov, "İlk hava harekatında düşmanın uzaydaki uydularını yok edeceğiz. ABD'li veya İngiliz olmalarının önemi yok. Biz hepsini NATO üyesi olarak görüyoruz. Kritik öneme sahip bölgelerin yok edilmesini içeren operasyonunun bir parçası olarak, Batı Avrupa'nın güç kaynakları kesilecek ve hareketsiz hale getirilecek. Tüm güç kaynakları yok edilecek. İkinci olarak (onların) tüm füze savunma sistemlerini yüzde 100 oranında zayıflatacağız. ve üçüncü aşamada ise soğukta, yiyeceksiz ve elektriksiz mücadeleye devam etme konusunda ABD'nin Batı Avrupa'ya ne diyeceğini göreceğim" ifadelerini kullandı.

"İlk darbe Londra'ya olacak"

Böyle bir savaş durumunda Rusya'nın ilk hedefi olacak olan Avrupa başkentinin Berlin veya Paris olmayacağının altını çizen Gurulyov, "Bu operasyonlar Varşova, Paris veya Berlin'den başlamayacak. Dünyaya yönelik tehdidin Angola - Saksonlardan geldiği açık. İlk vurulacak yer Londra olacak" dedi. - MOSKOVA

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Kaynak: İHA

Kaliningrad, Londra, Rusya, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Son dakika! Rus General Gurulyov: 'NATO'yla muhtemel savaşta vurulacak ilk yer Londra olacak' - Son Dakika

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