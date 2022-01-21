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Son seçim anketine göre muhalefet sadece Mansur Yavaş'ı aday gösterirse üstünlük sağlıyor - Son Dakika

Son seçim anketine göre muhalefet sadece Mansur Yavaş'ı aday gösterirse üstünlük sağlıyor

21.01.2022 21:10

Kamuoyu araştırmalarıyla tanınan Türkiye Raporu, 7-13 Ocak tarihleri arasında 1500 kişiyle yaptığı son seçim anketinin sonuçlarını yayınladı. Ankete göre Millet İttifakı, sadece Mansur Yavaş'ı aday çıkarırsa seçimi kazanabiliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu ve Akşener'e karşı yarışı kazanırken, İmamoğlu ile başa baş gidiyor.

Türkiye'de 2023 yılında gerçekleştirilecek seçimler öncesinde, Millet İttifakı'nın adayının kim olacağı yönündeki tartışmalar da alevlendi. CHP öncülüğündeki ittifakın adayı için birçok isim öne çıkarken, Türkiye Raporu tarafından gerçekleştirilen son seçim anketinde sadece Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a karşı üstünlük sağlayabildi.

İMAMOĞLU İLE KAFA KAFAYA

Gerçek Gündem'in özel haberine göre Kılıçdaroğlu ve Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gerisinde kaldı. İmamoğlu'nun oy oranı ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oy oranının ise kafa kafaya olduğu görüldü.

MANSUR YAVAŞ YÜZDE 41.5 ALIYOR

Ankete göre Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı olarak Mansur Yavaş'ı çıkarması durumunda Yavaş, Erdoğan karşısında yüzde 41.5 oranında oy alıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise yüzde 37.5'te kalıyor.

Son seçim anketi yayınlandı! Muhalefet sadece Mansur Yavaş'ı aday gösterirse üstünlük sağlıyor

AKŞENER VE KILIÇDAROĞLU GERİDE

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın karşısına Kılıçdaroğlu'nun çıkması durumunda Erdoğan yüzde 39.7 alırken, CHP lideri yüzde 28.9'da kalıyor. Akşener ise Erdoğan karşısında yüzde 35.5 oranında oy alırken, Cumhurbaşkanı yüzde 38.2 ile Akşener'i geride bırakıyor. Ekrem İmamoğlu aday olduğunda oy oranı yüzde 38.3 olurken, Cumhurbaşkanı Erdoğan ise yüzde 38.1 alıyor. İki ismin oylarının kafa kafaya gittiği izleniyor.

"KILIÇDAROĞLU'NA TEPKİ VAR"

Anketle ilgili konuşan Türkiye Raporu Direktörü Can Selçuki ise, ''Son zamanlarda yeniden gündeme gelen adaylık tartışmaları ışığında, Cumhurbaşkanlığı Seçimleri 1. Tur Senaryoları başlığında Millet İttifakı'nın muhtemel adaylarının, Erdoğan ve Demirtaş ile beraber oy oranlarını ölçtük. Millet İttifakı muhtemel adayları arasında Kılıçdaroğlu'na tepki olarak oy kullanmayacak olanların yüksek olduğunu fark ettik. Erdoğan karşısında İmamoğlu berabere kalırken, Yavaş'ın net bir farkla önde olduğunu gördük" dedi.

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Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, Millet İttifakı, Mansur Yavaş, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Son seçim anketine göre muhalefet sadece Mansur Yavaş'ı aday gösterirse üstünlük sağlıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son seçim anketine göre muhalefet sadece Mansur Yavaş'ı aday gösterirse üstünlük sağlıyor - Son Dakika
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