"Sonbaharda seçim bekliyorum" diyen MetroPOLL'un sahibi Özer Sencar: Erdoğan seçimi kazanırsa Ekrem İmamoğlu'nu görevden alacak! - Son Dakika
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"Sonbaharda seçim bekliyorum" diyen MetroPOLL'un sahibi Özer Sencar: Erdoğan seçimi kazanırsa Ekrem İmamoğlu'nu görevden alacak!

12.04.2022 13:58
"Sonbaharda seçim bekliyorum" diyen MetroPOLL'un sahibi Özer Sencar: Erdoğan seçimi kazanırsa Ekrem İmamoğlu'nu görevden alacak!

Metropoll Araştırma'nın kurucusu ve yöneticisi Özer Sencar, sonbaharda seçim beklediğini ve muhalefetin cumhurbaşkanı adayını en geç haziran ayında açıklaması gerektiğini söyledi. Sencar, "Erdoğan için seçim zamanı yoktur. Ne zaman kazanacağını hissederse seçim zamanı o zamandır" dedi. Sencar, Erdoğan'ın kazanması durumunda ise ilk iş olarak İmamoğlu'nu görevden alacağını öne sürdü.

Sencar, Erdoğan'ın seçimi kazanması durumunda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu görevden alacağını öngördüğünü söylerken, muhalefetin, seçimi kazanma şansı olması durumunda İstanbul ve Ankara'yı kaybetme riskini alması gerektiğini belirtti. Sencar, "Türkiye'yi alma gücün, ümidin, hazırlığın varsa İstanbul'u verirsin. Seçildikten 3 gün sonra da oraya kayyım atarsın" diye konuştu.

Karar TV'den Elif Çakır ve Yıldıray Oğur'un sorularını yanıtlayan Sencar, politik atmosferi ve olası seçim senaryolarını değerlendirdi.

"ERDOĞAN NE ZAMAN KAZANACAĞINI HİSSEDERSE, SEÇİME GİDER"

Sencar, "Rusya-Ukrayna arasındaki gerilimde liderlik konusunda bir başarı hikayesi yazılırsa, bu Türkiye'yi erken seçime götürür mü?" sorusuna, "Götürür. Erdoğan için seçim zamanı yoktur. Ne zaman kazanacağını hissederse seçim zamanı o zamandır" yanıtını verdi.

"MUHALEFET, EKONOMİNİN KÖTÜLÜĞÜNE GÜVENMEMELİ"

Sencar, muhalefetin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı yeterince tanımadığını savunurken, "Erdoğan'ı neyin niçin yaptığını olaylar bittikten sonra anlıyor politikacılar. Şu ana kadar Erdoğan'ın icraatları konusunda yanıldığım tek konu olmadı. Muhaliflerin şöyle bir yanılgıları var, 'ekonomi o kadar kötü ki, Erdoğan'ın karşısında kimi koyarsanız kazanır'. Bu hayal aleminde uçuşmaktır. Muhalefet Türkiye'de henüz seçim sandığı güvenliğini sağlayamamış bir kitledir" diye konuştu.

"CHP SANDIKLARI KORUYAMADI!"

CHP'nin son yerel seçimde sandıkları korumadığını ve bu nedenle seçimi kaybettiğini belirten Sencar,"Siyasi partiler seçimi kendileri organize ettikleri zaman götüremezler. Başarılı belediye başkanlarının kazanmasındaki en önemli faktörlerden biri, 1-doğru aday olmaları, 2-seçimi kendilerinin götürmeleridir" diye konuştu.

"UKRAYNA MESELESİYLE OYLARINI ARTIRIRSA SEÇİME GİDER"

Sencar, "Sonbaharda baskın ya da erken bir seçim olma ihtimali var, bunu kuvvetli ihtimal olarak görüyorum. Kazanabileceğini gördüğü an seçime gider Erdoğan. Bu Ukrayna meselesinden dolayı bu ay da 3 puan artırırsa, 35 oyunu 38-39'a çıkarırsa muhalefet bunu kontrol edemez, Erdoğan erken seçime gider. Muhalefetin en geç haziran ayında adayını belirlemesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.

"ERDOĞAN SEÇİMİ KAZANIRSA İMAMOĞLU'NU GÖREVDEN ALIR"

Sencar, Mansur Yavaş veya Ekrem İmamoğlu'nun aday olması durumunda Ankara veya İstanbul Büyükşehir Belediyelerinin AK Parti'ye kalacağı durumuna ilişin olarak ise, "Türkiye'yi mi almak lazım, İstanbul'u mu? Türkiye'yi alma gücün, ümidin, hazırlığın varsa İstanbul'u verirsin. Seçildikten 3 gün sonra da oraya kayyım atarsın. Şu an 60 civarı belediyeye hükûmet kayyım atadı. Sanıyor musunuz ki Erdoğan seçimi kazandıktan sonra CHP'li belediye başkanları şu andaki yerlerinde kalacak? Erdoğan'ın İstanbul seyahatinde yaptığı 2 konuşma var. '23 Haziran'dan sonra bu belediye başkanlarını alacağız' mealinde konuşması var. Ne pahasına olursa olsun Erdoğan seçimi kazanırsa Ankara'yı bilmiyorum, İstanbul Belediye Başkanı alınacak. Zerre miktar şüphem yok bu konuda" dedi.

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Son Dakika Politika 'Sonbaharda seçim bekliyorum' diyen MetroPOLL'un sahibi Özer Sencar: Erdoğan seçimi kazanırsa Ekrem İmamoğlu'nu görevden alacak! - Son Dakika


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