Sorgun'da 6 yılda 27 milyon doların üzerinde yatırım yapıldı
Sorgun'da 6 yılda 27 milyon doların üzerinde yatırım yapıldı

16.01.2026 10:09  Güncelleme: 10:11
Sorgun Belediye Başkanı M. Erkut Ekinci, 2025 yılına yönelik projeler ve çalışmalar hakkında basın toplantısı düzenleyerek kamuoyunu bilgilendirdi. İçme suyu sorununu ele alan Ekinci, 'Konteyner Kent' projesi hakkında da detaylar verdi.

Sorgun Belediye Başkanı M. Erkut Ekinci, 2025 yılında yapılan çalışmaları içeren basın toplantısı düzenledi.

Başkan Ekinci, yapılan çalışmalar, projelerde gelinen aşamalar hakkında basın mensuplarına bilgi vererek yöneltilen soruları cevapladı. Sorgun Belediyesi'nde çeşitli birim müdürlüklerinin yıl boyunca yaptıklarının değerlendirildiği toplantıda sayısal veriler kamuoyu ile paylaşıldı.

Yozgat'ta gündemde olan içme suyu konusuna değinen Başkan Ekinci, "İçme suyunu sondaj kuyularından temin etmeye çalışıyoruz. Bir yere sondaj kuyusu açmış olmanız yeterli olmuyor. Hem o suyu bulacaksınız hem doğru noktada bulmanız gerekiyor. Oraya iletim hattı yapmanız lazım. Bunlar çok maliyetli şeyler. Şu anda geldiğimiz noktada Sorgun'da lokal birkaç tane bölge haricinde içme suyuyla ilgili sıkıntımız kalmadı" dedi.

Sorgun'da İçme Suyu ve Fen İşleri Müdürlüğü'nün birbiriyle entegre çalıştığını belirten Başkan Ekinci, "Mesela bu yıl bir caddenin altyapısını yapmışsak ertesi yıl o caddenin üst yapısını Fen İşleri Müdürlüğü'müz yapıyor. Yani bir yıl altyapı bir yıl üstyapı çalışmaları devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Değerlendirme toplantısında en dikkat çeken konu başlığı 2026 yılında tamamlanması planlanan 'Konteyner Kent' projesi oldu. Zaman zaman eşler arasında yaşanan tartışmalardan dolayı hakkında uzaklaştırma kararı çıkan kişilerin konaklayabileceği yer inşa edildiğini açıkladı. Barınma problemi yaşayan vatandaşların uygun fiyatlarla kalabileceği şekilde geçici konaklama hizmeti sağlayacak.

Güncel bütçe verilerine değinen Başkan Ekinci, "Belediye Başkanı olduğumuzda Sorgun Belediyesi'nin 2019 yılındaki döviz kuruna çevirince toplamda 12,2 milyon dolar borcu varmış. 2025 yılı sonunda toplam borç bedelimiz 7,7 milyon dolara düşmüş. Bu 7,7 milyon doların içerisinde kendi şirketlerimize olan borçlarımız da var. Onları da çıkarırsak 5 milyon 345 bin 881 dolar gibi bir borç oluyor. 2019 ve 2025 yılları arasında da toplamda Sorgun Belediyesi olarak 27 milyon dolarlık ihaleli yatırım yapmışız. 2019 yılından 2025 yılına kadar 6 yıllık süre içerisinde hem 6,9 milyon dolar borç ödemişiz hem de 27 milyon doların üzerinde yatırım yapmışız" dedi. - YOZGAT

Kaynak: İHA

