Sri Lanka Eski Devlet Başkanı Rajapaksa, Tayland'a gidiyor - Son Dakika
Üye Girişi

Sri Lanka Eski Devlet Başkanı Rajapaksa, Tayland'a gidiyor

10.08.2022 11:00
Sri Lanka Eski Devlet Başkanı Rajapaksa, Tayland'a gidiyor

Sri Lanka'dan Singapur'a kaçan eski Devlet Başkanı Gotabaya Rajapaksa'nın Tayland'a gideceği belirtildi.

Sri Lanka'dan Singapur'a kaçan eski Devlet Başkanı Gotabaya Rajapaksa'nın Tayland'a gideceği belirtildi.

Sri Lanka'da ekonomik kriz nedeniyle artan protestoların ardından eski Devlet Başkanı Gotabaya Rajapaksa ülkeden kaçmış ve e-mail yoluyla görevinden istifa etmişti. 14 Temmuz'da Maldivler üzerinden Singapur'a kaçan Rajapaksa'nın perşembe günü Tayland'a gideceği belirtildi. Rajapaksa'nın Singapur'dan ayrılarak Tayland'ın başkenti Bangkok'a gideceği açıklamalarının ardından Sri Lanka Dışişleri Bakanlığından henüz resmi bir açıklama gelmezken, Tayland Hükümet Sözcüsü Ratchada Thanadirek olayla ilgili yorum yapmayacağını söyledi.

Ekonomik krizin yaşandığı ülkede aylardır süren protestolarda Rajapaksa'nın istifasını isteyen binlerce gösterici resmi başkanlık konutunu basmıştı. Olayların ardından önce Maldivler'e, sonra da Singapur'a kaçan Rajapaksa, e-mail yoluyla parlamentoya istifa mektubunu sunmuştu. Rajapaksa'nın istifası sonrası Başbakan Ranil Wickremesinghe, parlamentoda yapılan oylama ile ülkenin yeni devlet başkanı seçilmişti. - COLOMBO

YORUMLAR
500
Çin'de hayvanlardan insanlara geçen yeni ölümcül bir virüs ortaya çıktı! En belirgin semptomları yorgunluk ve öksürük... Çin'de hayvanlardan insanlara geçen yeni ölümcül bir virüs ortaya çıktı! En belirgin semptomları yorgunluk ve öksürük... Sri Lanka'da devlet başkanının yetkilerini sınırlamak için yasa tasarısı sunuldu Sri Lanka'da devlet başkanının yetkilerini sınırlamak için yasa tasarısı sunuldu Bangladeş: Rezervlerimiz iyi, Sri Lanka'daki gibi kriz olmayacak Bangladeş: Rezervlerimiz iyi, Sri Lanka'daki gibi kriz olmayacak
Kaynak: İHA

Sri Lanka, Singapur, Tayland, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Sri Lanka Eski Devlet Başkanı Rajapaksa, Tayland'a gidiyor - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
17:13 Şeyma Subaşı'nı çileden çıkaran 'metres' yorumu! Tespit ettirip dava açtı
16:46 Ölümcül derecede zehirli! Ayakkabıya saklanan kobra yılanı korkuttu
16:36 Motorine yapılan 1 liralık indirimin sevinci kısa sürdü! Bu geceden itibaren 81 kuruşluk zam geliyor
16:31 Donald Trump, yemin altında sorgulanmadan önce sosyal medyadan tepki gösterdi: Muz cumhuriyeti
16:11 Şarkıcı Yeliz, 6 sene yaşadığı korkunç şiddeti anlattı: Saçım etimden kopmuştu
16:11 Pençe-Kilit bölgesinden kötü haber! Piyade Uzman Çavuş Mahsun Şimşek şehit oldu
15:48 Çin'de hayvanlardan insanlara geçen yeni ölümcül bir virüs ortaya çıktı! En belirgin semptomları yorgunluk ve öksürük...
15:41 Başına 2500 dolar ödül veriliyor! Üniversiteliler, 5 metre uzunluğundaki 104 kiloluk Burma pitonunu yakalamayı başardı
15:40 ABD'de enflasyon rakamları temmuz ayında yüzde 8,5'e geriledi
15:37 Amerikalı kadın turist, Fransa'da girdiği umumi tuvalette tecavüze uğradı! Ülkede kaçak yaşadığı tespit edilen zanlı yakalandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.08.2022 17:18:38. #1.12#
SON DAKİKA: Sri Lanka Eski Devlet Başkanı Rajapaksa, Tayland'a gidiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement