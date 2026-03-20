Subaşıoğlu\'ndan Bayram Mesajı

20.03.2026 00:55
AK Parti Denizli İl Başkanı Subaşıoğlu, Ramazan Bayramı'nda birlik ve beraberlik mesajı verdi.

AK Parti Denizli İl Başkanı Muhammet Subaşıoğlu, Ramazan Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, tüm İslam aleminin ve Denizlili hemşehrilerinin bayramını kutlayarak birlik, beraberlik ve kardeşlik vurgusu yaptı.

Başkan Subaşıoğlu mesajında, Ramazan ayının manevi ikliminden bayramın neşesine kavuşmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, şu ifadelere yer verdi:

"Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu ise cehennem azabından kurtuluş olan bir Ramazan ayını daha geride bıraktık. Bayramlar; kırgınlıkların unutulduğu, sevginin paylaşıldığı ve gönül köprülerinin her zamankinden daha sağlam kurulduğu müstesna günlerdir. Rabbim tuttuğumuz oruçları ve yaptığımız ibadetleri kabul eylesin."

Denizli'nin her mahallesinde ve sokağında bayram ruhunun en güzel şekilde yaşandığını ifade eden Subaşıoğlu, şunları kaydetti:

"Denizli halkı olarak her zaman olduğu gibi bu bayramda da dayanışmanın en güzel örneğini sergiliyoruz. AK Parti teşkilatları olarak bizler de hemşehrilerimizin sevincine ortak olmak, soframızı ve gönlümüzü paylaşmak için sahadayız. Bu kutsal günlerin ülkemize, milletimize ve tüm mazlum coğrafyalara huzur, barış ve bereket getirmesini temenni ediyorum."

Mesajının sonunda bayram ziyareti için yola çıkacak vatandaşlara da seslenen Subaşıoğlu, "Bayram sevincinin acıya dönüşmemesi için trafiğe çıkacak tüm kardeşlerimden trafik kurallarına uymalarını ve dikkatli olmalarını rica ediyorum. Bu vesileyle, tüm hemşehrilerimin Ramazan Bayramı'nı en kalbi duygularımla tebrik eder; sağlık, afiyet ve huzur dolu bir bayram dilerim" dedi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

İllere göre bayram namazı saatleri İllere göre bayram namazı saatleri
İsrail’den bir ilk Hazar Denizi’nde 5 İran gemisini vurdular İsrail'den bir ilk! Hazar Denizi'nde 5 İran gemisini vurdular
Saatler önce teslim aldığı araç kül oldu Saatler önce teslim aldığı araç kül oldu
Savaşın seyrini değiştirecek sözler İran’a Körfez ülkesinden ültimatom geldi Savaşın seyrini değiştirecek sözler! İran'a Körfez ülkesinden ültimatom geldi
Savaşta büyük kırılma Trump, İsrail’i dünyanın önüne attı Savaşta büyük kırılma! Trump, İsrail'i dünyanın önüne attı
Galatasaray’dan saat 04.30’da açıklama: Noa Lang ve Osimhen’den kötü haber Galatasaray'dan saat 04.30'da açıklama: Noa Lang ve Osimhen'den kötü haber

23:46
Tacikistan’dan İran’a giden konvoy tartışma yarattı: İnsani yardım mı, İHA sevkiyatı mı
Tacikistan'dan İran'a giden konvoy tartışma yarattı: İnsani yardım mı, İHA sevkiyatı mı?
22:52
Sergen Yalçın, ’’30 gündür oruç tutan tek oyuncu o’’ deyip öğrencisini övdü de övdü
Sergen Yalçın, ''30 gündür oruç tutan tek oyuncu o!'' deyip öğrencisini övdü de övdü
22:11
Netanyahu konuşurken, İran İsrail’in rafinelerini füzelerle vurdu
Netanyahu konuşurken, İran İsrail'in rafinelerini füzelerle vurdu
21:58
21 ev için ödediği aidat akılalmaz
2+1 ev için ödediği aidat akılalmaz
20:28
Özgür Özel’le ilgili çarpıcı iddia Sudan ucuza aldığı daireden rekor kar elde etti
Özgür Özel'le ilgili çarpıcı iddia! Sudan ucuza aldığı daireden rekor kar elde etti
19:40
Trump kara harekatına kapıyı kapattı: Hiçbir yere asker göndermiyoruz
Trump kara harekatına kapıyı kapattı: Hiçbir yere asker göndermiyoruz
