Suiçmez'den Anayasa'ya Aykırı İddiası - Son Dakika
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Politika

Suiçmez'den Anayasa'ya Aykırı İddiası

CHP'li Sibel Suiçmez, savunma sanayi düzenlemesinin Anayasa'ya aykırı olduğunu belirtti.

15.10.2024 18:18
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CHP Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez, savunma sanayi ve ekonomiye ilişkin düzenlemeler içeren kanun teklifinin Anayasa'ya aykırı olduğunu, Plan ve Bütçe Komisyonundan çekilmesi gerektiğini söyledi.

Suiçmez, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Savunma Sanayii ile İlgili Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni eleştirdi.

Düzenlemenin bir vergi teklifi olduğunu ifade eden Suiçmez, "Teklif açıkça Anayasa'ya aykırıdır. Alt komisyonlarda görüşme yapılmamış ve acele bir şekilde 40 saatlik süre dolsun da işimize bakalım zihniyetiyle komisyona getirilmiş durumdadır." diye konuştu.

Suiçmez, limiti 100 bin lira olan kredi kartlarından yıllık 750 lira katılım payı alınmasıyla ilgili teklif maddesinin Plan ve Bütçe Komisyonu görüşmelerinde de tartışmalara neden olduğunu anlatarak şunları kaydetti:

"Bu katkı payı değil tekrar halkın üzerine salınan bir vergidir. Vatandaş dünyanın hiçbir yerinde olmayan vergileri ödemek zorunda bırakılmaktadır. Neden bu vergiler dev şirketlerden alınmıyor? Adaletsiz ve Anayasa'ya aykırı bu düzenlemeye karşıyız. Sonuna kadar da mücadele edeceğiz. Yasa teklifi komisyondan çekilmelidir."

Kaynak: AA

Milletvekili, Politika, Ekonomi, Trabzon, Son Dakika

Son Dakika Politika Suiçmez'den Anayasa'ya Aykırı İddiası - Son Dakika

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