Süleymanpaşa Belediyesi Eylül Ayı Meclis Toplantısını Gerçekleştirdi

Politika

Süleymanpaşa Belediye Meclisi, Eylül ayı olağan toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıda gündem maddeleri ve gündem harici maddeler ile Temmuz ayı meclis toplantısında ihtisas komisyonlarına havale edilen maddelerle ilgili komisyon raporları görüşülerek karara bağlandı.

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Volkan Nallar başkanlığında toplanan Süleymanpaşa Belediye Meclisi, Ekim ayı olağan toplantısını Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu'nda gerçekleştirdi.

Toplantıda daha önceden kamuoyuna ilan edilen meclis gündem maddeleri, gündem maddelerinin ilanından sonra müdürlüklerden gelen gündem harici maddeler ve Süleymanpaşa Belediye Meclisi Eylül ayı olağan toplantısında ihtisas komisyonlarına havale edilen maddelerle ilgili komisyon raporları görüşülerek karara bağlandı.

Gündem maddeleri ve komisyon raporlarının görüşülmesinin ardından, 2025 Mali Yılı ve izleyen iki yılın bütçesi, meclis üyelerinin onayına sunuldu. Bütçenin meclis üyeleri tarafından incelenmesi ve bütçenin görüşülmesi için ikinci birleşim yapılması kararlaştırıldı. Süleymanpaşa Belediye Meclisi İkinci Birleşimi, bütçe görüşmeleri gündemi ile 17 Ekim 2024 Perşembe günü yapılacak. - TEKİRDAĞ