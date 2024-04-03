Çorum'un Sungurlu ilçesinde Milliyetçi Hareket Partisi'nden (MHP) Belediye Başkanı seçilen Muhsin Dere, mazbatasını alarak görevine başladı.
Mazbatasını İlçe Seçim Kurulu Başkanı Gülden Karadayı'dan teslim alan Muhsin Dere, daha sonra belediye önünde kendisini dinlemeye gelen vatandaşlara hitap etti.
Sungurlu için çalışmaya başlayacağını dile getiren Dere, tebrikleri kabul ettikten sonra makamına geçerek çalışmalara başladı. - ÇORUM
Son Dakika › Politika › Sungurlu'da MHP'li Muhsin Dere Belediye Başkanı olarak göreve başladı - Son Dakika
AK Parti'den seçilen Bayram Taşkın, mazbatasını alarak görevine resmen başladı. Taşkın, Battalgazililere teşekkür ederek hizmet dönemine başlayacaklarını belirtti. Yüzde 55,86 oy alarak en yüksek oyu elde eden Taşkın, Malatya'nın Battalgazi ilçesinde doğdu ve uzun yıllar avukatlık yaptı.
Cumhuriyet Halk Partisi'nden Afyonkarahisar Belediye Başkanı seçilen Burcu Köksal, mazbatasını alırken yaptığı açıklamada, Türk kadınlarına seçme ve seçilme hakkının verilişinin yıldönümünde göreve başladığını belirtti.
Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde Belediye Başkanı seçilen Ali Erdoğan, Köyceğiz Belediyesinde Belediye Başkanlığı görevini devraldı.
CHP'nin Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, seçimde 34 bin 469 oy alarak yeniden başkan seçildi. Kırşehir'de katılım oranının yüzde 74 olduğu seçimde CHP, en büyük oy oranına ulaşarak birinci parti oldu.
Ankara Kent Konseyi Başkanı Halil İbrahim Yılmaz, kardeş kent konseylerinin başarılarıyla birlikte demokratik katılımın Türkiye'nin geleceği olduğunu göstermenin gururunu yaşadıklarını belirtti. Yılmaz, kent konseylerinin Türkiye'nin demokratik katılım alanındaki en önemli resmi mekanizması olduğuna vurgu yaptı.
Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, 10 yıl boyunca yaptığı görevi DEM Partili Sırrı Söylemez'e devretti. Asya, görev süresi boyunca verilen taahhütlerin yerine getirildiğini ve belediyenin hiçbir kuruma borcunun olmadığını belirtti. Asya, halkın iradesinin 2 defa kendisini seçtiğini, 3. defa seçmediğini ifade ederek, bu durumdan ders alacaklarını söyledi.
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, mazbatasını aldıktan sonra Kayseri'nin manevi değerlerinden olan Seyyid Burhaneddin Hazretleri Türbesi'ni ziyaret ederek, dualarla hizmet yolculuğuna başladı.
Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde yapılan yerel seçimlerde AK Parti'ye 'evet' mührü basılmış ve yakılmış oy pusulaları bulundu. Olay jandarma ekipleri tarafından inceleniyor.
Yerel seçimlerde Giresun Belediye Başkanı seçilen Fuat Köse, mazbatasını alarak göreve başladı. Devir teslim töreninde Köse, Giresun halkına teşekkür ederek yeni dönemde hizmet sözü verdi.
Van'da seçimi kazanan DEM Partili Abdullah Zeydan'ın memnu hakkının geri alınarak mazbatanın AK Partili adaya verilmesi kararına tepki için İstanbul Adliyesi önünde açıklama yapmak isteyen avukatlara polis ekipleri müdahale etti. Kağıthane Kaymakamlığı kararını gerekçe göstererek adliye girişinde açıklama yapılmasına engel olan ekiplerle avukatlar arasında arbede yaşandı.
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