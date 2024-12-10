Suriye'de El-Beşir Geçici Başbakan Oldu

Politika

Suriye'de geçici hükümetin Başbakanı Muhammed el-Beşir oldu.

Suriye'de Esad ailesinin 53 yıl süren kanlı iktidarı devrildi. Gözler geçiş dönemine çevrildi. İdlib merkezli Suriye Kurtuluş Hükümeti Başkanı Muhammed el-Beşir televizyondan yaptığı açıklamada, 1 Mart 2025'e kadar Suriye hükümetinin geçici başbakan olarak görevlendirildiğini duyurdu.

Karar, Suriyeli muhalif lider Ebu Muhammed el-Cevlani, Esad rejiminin Başbakanı Muhammed Gazi el-Celali ve Muhammed el-Beşir'in dün gerçekleştirdiği görüşmenin ardından geldi. Esad rejimi Başbakanı Muhammed Gazi el-Celali, iktidarı İdlib merkezli Suriye Kurtuluş Hükümeti'ne devretmeyi kabul etmişti.

Mühendis Başbakan

Muhammed el-Beşir, 1983 yılında İdlib'e bağlı Jabal Zawiya'da doğdu. 2007 yılında Halep Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği bölümünden mezun olan el-Beşir, 2011 yılında Suriye Gaz Şirketi'ne bağlı bir gaz tesisinin kuruluşunda mühendis olarak görev yaptı. Beşir, Ocak ayından bu yana İdlib bölgesini yöneten Suriye Kurtuluş Hükümeti'nin Başbakanı olarak görev yapıyordu. - ŞAM