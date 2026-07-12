Suriye Halk Parlamentosu'nda Yeni Dönem - Son Dakika
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Suriye Halk Parlamentosu'nda Yeni Dönem

12.07.2026 22:17
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Suriye'de Esad rejiminin devrilmesi sonrası Halk Parlamentosu tarihi ilk oturumunu gerçekleştirdi.

Suriye'de Beşar Esad rejiminin devrilmesi sonrası Suriye Halk Parlamentosu'nun ilk oturumu gerçekleştirildi. Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara'nın katılımıyla düzenlenen açılış oturumunda yeni parlamento üyeleri toplu olarak yemin ederken, yapılan seçimde Abdülhamid el-Avvak yeni Suriye Meclis Başkanı seçildi.

Suriye'de Beşar Esad rejiminin devrilmesinin ardından geçiş sürecinde tarihi bir adım atılarak, yeni dönemin ilk halk parlamentosu oturumu gerçekleştirildi. Başkent Şam'da Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara, Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ve İçişleri Bakanı Enes Hattab'ın katılımıyla düzenlenen açılış oturumunda yeni parlamento üyeleri toplu olarak anayasal yemin etti. Eş-Şara, parlamentoda yaptığı konuşmada Suriye'nin kendi medeniyet ve değerlerini yansıtan yeni bir tarih yazdığını belirterek, milletvekillerini sorumluluk ve liyakat esaslarına dayalı bir devlet inşa etmeye davet etti. Yıllarca süren baskı, savaş ve yıkımın bıraktığı enkazın vatan menfaatini her şeyin üstünde tutmayı gerektirdiğini vurgulayan Eş-Şara, ekonominin yeniden inşası ve yatırım ortamının sağlanmasının başta parlamento olmak üzere tüm kurumların ortak sorumluluğu olduğunu ifade etti.

Dışişleri Bakanı Şeybani bu adımla Suriye'nin etkin anayasal kurumlar dönemine girdiğini belirtirken, BM Genel Sekreteri'nin Suriye Özel Temsilci Yardımcısı Claudio Cordone de oturumu ülkenin siyasi dönüşümünde anahtar bir dönüm noktası olarak nitelendirdi.

Yeni meclis başkanı seçildi

Suriye Halk Parlamentosu'nda anayasal teamüller gereği en yaşlı üye sıfatıyla Milletvekili Usame el-Assaf başkanlığında açılan oturumda, Başkanlık Divanı seçimleri gerçekleştirildi. Yapılan gizli oylama neticesinde Anayasa Hukuku doktorası bulunan eski hakim Abdülhamid el-Avvak, 99 oy alarak yeni meclis başkanı seçildi. Yarıştaki diğer adaylardan Müeyyed Hayel el-Kablavi 75 oy, Muhammed Ramiz Kurec ise 31 oy alırken, sandıktan 1 boş oy çıktı.

Zaferinin ardından kürsüye çıkan Meclis Başkanı el-Avvak, yıkılan rejimin parlamento üzerinde bıraktığı basmakalıp imajı tamamen ortadan kaldıracaklarını vurgulayarak, "Tüm milletvekillerimizi yasama kurumunun itibarını pekiştirmek için güçlerini birleştirmeye davet ediyorum. Tüm parlamenter faaliyetler başka yerlerde değil, meclis çatısı altında yürütülmelidir. Yürütme organı ile tam bir iş birliği içinde çalışacağız. Halkımızın beklentisi çok yüksek. Parlamento, hükümetin yeniden imar ve hizmet sunma çabalarını desteklemek adına yasama süreçlerini kolaylaştıracaktır" dedi.

Parlamento divanının diğer üyeleri seçildi

Oturumda yapılan oylamalarda parlamento divanının diğer üyeleri de netleşti. Dokuz adayın yarıştığı seçimlerde Mustafa Musa Meclis 1. Başkan Yardımcılığına, Madonna Bishara ise 2. Başkan Yardımcılığına seçildi. Milletvekillerinin katılımıyla yapılan divan katipliği seçiminde ise Müeyyed Habib parlamentonun yeni meclis sekreteri oldu.

Meclis Başkanı el-Avvak, tarihi ilk oturumun tamamlanmasının ardından meclisin bir sonraki yasama birleşiminin 26 Temmuz 2026 tarihinde gerçekleştirileceğini ilan ederek oturumu kapattı. - ŞAM

Kaynak: İHA

Orta Doğu, Politika, Suriye, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Politika Suriye Halk Parlamentosu'nda Yeni Dönem - Son Dakika

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