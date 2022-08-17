Taliban yönetimi, Türkiye'de bulunan Afgan mülteciler için heyet gönderiyor - Son Dakika
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Taliban yönetimi, Türkiye'de bulunan Afgan mülteciler için heyet gönderiyor

17.08.2022 20:26

Afganistan'dan kaçak yollarla Türkiye'ye gelen düzensiz göçmenlerle ilgili önemli bir gelişme yaşanıyor. Konu hakkında resmi bir adım atan Taliban, önümüzdeki günlerde Türkiye'deki Afganların durumunu değerlendirmek için Ankara'ya heyet gönderecek.

Afganistan, Türkiye'deki Afgan mülteciler için harekete geçti. Taliban, Afganistan Göç ve Mülteciler Bakanlığı'ndan bir heyetin Afgan mültecilerin durumunu araştırmak için gelecek hafta Türkiye'ye gideceğini açıkladı. Afganistan Göç ve Mülteciler Bakan Yardımcısı Mohammad Arsala yaptığı açıklamada, Afgan mültecilerin durumu ve Afganistan'a dönüşleri konusunda Türk makamlarıyla yaptıkları görüşmelerde bir sonuca varmadıklarını ifade ederek, bu konuda henüz bir anlaşmanın olmadığını aktardı.

SON DURUMNLARINI VE SORUNLARINI ÖĞRENECEKLER

Arsala, Türkiye'den taleplerinin, mültecilere tanınan uluslararası haklar ve insan hakları temelinde Türkiye'deki Afgan mültecilere kolaylık sağlanması olduğunu belirterek, gelecek hafta içerisinde Afgan mültecilerin durumunu ve sorunlarını araştırmak için Türkiye'ye gideceğini açıkladı.

DÖNÜŞLERİYLE İLGİLİ DETAYLAR DA ELE ALINACAK

Mültecilerin dönüşü, yaşadıkları sorunlar ve onlara yardım konusunda her konuda detaylı görüşmeler yapılacağını aktaran Arsala, tüm sorunların dikkate alınacağını ifade etti.

Taliban, Afgan mülteciler için Türkiye'ye heyet gönderiyor

Taliban, Afgan göçmenlerin zorla sınır dışı edilmesini önlemek için başta İran ve Pakistan olmak üzere komşu ülkelere heyetler gönderdi. Türkiye'deki Afgan Mültecileri Destekleme Derneği'nin istatistiklerine göre, Türkiye son 7 ay içinde yaklaşık 40 bin Afgan mülteciyi sınır dışı etti.

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Kaynak: İHA

Afganistan, Türkiye, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Taliban yönetimi, Türkiye'de bulunan Afgan mülteciler için heyet gönderiyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Taliban yönetimi, Türkiye'de bulunan Afgan mülteciler için heyet gönderiyor - Son Dakika
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