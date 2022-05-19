TANJU ÖZCAN'IN İLANLARI 'NEFRET VE AYRIMCILIK' SUÇLAMASIYLA KALDIRILDI - Son Dakika
Üye Girişi

TANJU ÖZCAN'IN İLANLARI 'NEFRET VE AYRIMCILIK' SUÇLAMASIYLA KALDIRILDI

19.05.2022 18:23

Bolu'da yaşayan vatandaşlar, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın, bilboardlara astırdığı geçici sığınmacılara yönelik Arapça ve Türkçe, "Artık istenmiyorsunuz, dönün ülkenize' ilanıyla ilgili DHA'ya konuştu.

Bolu'da yaşayan vatandaşlar, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın, bilboardlara astırdığı geçici sığınmacılara yönelik Arapça ve Türkçe, "Artık istenmiyorsunuz, dönün ülkenize' ilanıyla ilgili DHA'ya konuştu. Cumhuriyet Savcılığı kararıyla 'nefret ve ayrımcılık' suçlamasıyla dün gece saatlerinde kaldırılan ilanlarla ilgili bazı vatandaşlar Tanju Özcan'a destek verdi. Vatandaşlar, sığınmacıların artık gitmesi gerektiğini savundu. Bazı vatandaşlar ise Başkan Özcan'ı eleştirerek, Özcan'ın kentin sorunlarıyla ilgilenmesi gerektiğini belirtti.

Irak vatandaşı bir kişi ise, "Biz savaş olduğu için geldik. Orada hayati tehlikemiz var. Yoksa durmazdık. İleride gitmek istiyoruz." dedi.

TANJU ÖZCAN'IN İLANLARI 'NEFRET VE AYRIMCILIK' SUÇLAMASIYLA KALDIRILDI
TANJU ÖZCAN'IN İLANLARI 'NEFRET VE AYRIMCILIK' SUÇLAMASIYLA KALDIRILDI
TANJU ÖZCAN'IN İLANLARI 'NEFRET VE AYRIMCILIK' SUÇLAMASIYLA KALDIRILDI
TANJU ÖZCAN'IN İLANLARI 'NEFRET VE AYRIMCILIK' SUÇLAMASIYLA KALDIRILDI

YORUMLAR
500
Tanju Özcan'ın 'nefret ve ayrımcılık' içeren ilanları kaldırıldı! Özcan'dan 'Alın beni hapse atın' tepkisi Tanju Özcan'ın 'nefret ve ayrımcılık' içeren ilanları kaldırıldı! Özcan'dan 'Alın beni hapse atın' tepkisi Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, sokaklarına Arapça ilan astırarak sığınmacılara seslendi: Dönün artık ülkenize Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, sokaklarına Arapça ilan astırarak sığınmacılara seslendi: Dönün artık ülkenize
Kaynak: DHA

Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika TANJU ÖZCAN'IN İLANLARI 'NEFRET VE AYRIMCILIK' SUÇLAMASIYLA KALDIRILDI - Son Dakika


Son Dakika
19:25 Gençlik bayramında gençlerle buluşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu: Hangi görüşte olursa olsun düşünce suçu diye bir şey olamaz
19:20 AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan görevden alındı: BAE açıklamaları partisinin tepkisini çekmişti
19:17 DEVA Partisi Gaziantep'te afiş yasağını böyle deldi: İl başkanı afişleri sırtına asarak sokak sokak gezdi
18:42 Raket tutma tarzı merak ediliyordu! Erdoğan'dan açıklama: Çinliler ve Japonlar da benim gibi tutar
18:39 Finlandiya Cumhurbaşkanı Niinistö: Türkiye'nin endişelerini görüşmeye hazırız
18:20 "İktidar yürüyüşünü başlattık diyen" Meral Akşener, Samsun'da: Ey Türk gençliği, yarın değil bugün gücünün farkında olacaksın!
18:07 İsveç ve Finlandiya liderleri Beyaz Saray'da! ABD Başkanı Biden: İki ülke de NATO'nun tüm şartlarını karşılıyor, üyeliklerini destekliyoruz
17:45 Meslekten 15 günlüğüne men edilmişti! AYM'den Canan Karatay kararı
17:41 AK Parti kurucularından Albayrak'tan yargıya uyarı: Bugün SADAT'ı tanımayan yarın sizi de tanımaz.
17:06 NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'den İsveç ve Finlandiya açıklaması: Fikir ayrılıklarına çözüm buluruz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.05.2022 19:33:13. #1.11#
SON DAKİKA: TANJU ÖZCAN'IN İLANLARI 'NEFRET VE AYRIMCILIK' SUÇLAMASIYLA KALDIRILDI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement