Tarihi Kentler Birliği Üye Sayısı 494\'e Yükseldi

ANKARA Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, başkanlığını yaptığı Tarihi Kentler Birliği'nde üye sayısının 18 belediyenin katılımıyla 494'e yükseleceğini söyledi.

Tarihi Kentler Birliği 2026 Yılı 1'inci Olağan Birlik Meclisi Toplantısı, Kocatepe Kültür Merkezi'nde Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Tarihi Kentler Birliği Başkanı Mansur Yavaş'ın başkanlığında gerçekleştirildi. Programa, belediye başkanları, meclis üyeleri ve davetliler katıldı. Yavaş, Tarihi Kentler Birliği Başkanlığı görevini büyük sorumluluk olarak gördüğünü söyledi. Yavaş, "Göreve geldiğimiz günden bu yana 42 belediyemizin birliğimize katılımıyla üye sayımız 476'ya yükselmiş, bugün gerçekleştireceğimiz 2026 Yılı 1'inci Olağan Toplantımızda üyelik başvurusu bulunan 18 belediyemizin de aramıza katılmasıyla bu dayanışma daha da güçlenecektir. Göreve geldikten sonraki ilk saha programımızı, 6 Şubat depremlerinden etkilenen Hatay, Kahramanmaraş, Gaziantep ve Adıyaman'a gerçekleştirdik. Bu ziyaretler, yeni dönem çalışma anlayışımızın da en güçlü göstergelerinden biri oldu. Çünkü orada bir kez daha gördük ki bir şehir yıkıldığında yalnızca binalar zarar görmez, hafıza da yara alır, kimlik de yara alır, kültürel süreklilik de yara alır. Bu nedenle afet sonrası şehirlerin yeniden ayağa kaldırılmasında kültürel mirasın korunmasını asli bir mesele olarak görüyoruz. Tarihi yapıları, çarşıları, ibadet mekanlarını, sokak dokularını ve hafıza alanlarını yeniden kentin yaşamıyla buluşturmak, yalnızca restorasyon meselesi değil, şehirlerin ruhunu yeniden ayağa kaldırma meselesidir" diye konuştu.

'HER BELEDİYEMİZİN KAPASİTESİ AYNI DEĞİL'

Anadolu kentlerine yönelik proje üretim ve destek süreci başlattıklarını aktaran Yavaş, "Bu adımı çok önemsiyorum. Bugün Kastamonu Daday'dan Van Tuşba'ya, Tokat Erbaa'dan Burdur'a, Afyonkarahisar Sandıklı'dan Artvin Kemalpaşa'ya kadar Anadolu'nun dört bir yanına uzanan geniş bir hatta proje desteği veriyoruz. Bu tablo, birliğimizin yalnızca belirli merkezlere değil, Anadolu'nun her ölçekte tarihi kentine temas etme iradesini göstermesi bakımından çok kıymetlidir. Çünkü belediyelerimizin birçoğunda korunması gereken tarihi yapılar, iyileştirilmesi gereken sokaklar, yeniden düzenlenmesi gereken meydanlar, ele alınması gereken sit alanları ve kent hafızasını güçlendirecek kültürel mekanlar bulunuyor. Ancak biliyoruz ki her belediyemizin teknik kapasitesi, uzman kadrosu ve proje üretme imkanı aynı düzeyde değil. İşte bu nedenle birliğimiz, yeni dönemde yalnızca maddi destek sağlayan değil; proje geliştiren, yönlendiren, uzmanlık sunan ve belediyelerimizin elini güçlendiren bir yapıya kavuşmalıdır" dedi.

'FARKLI SİYASİ GELENEKLERDEN BELEDİYELERİMİZ VAR'

Yavaş, ayrıca, "Tarihi Kentler Birliği'nin asıl gücü, dönemsel gündemlerin ötesinde, kentlerimizin kültürel mirasına sahip çıkma sorumluluğundan gelir. Bu çatı altında farklı şehirlerden, farklı ölçeklerden, farklı siyasi geleneklerden belediyelerimiz var ama hepimizi birleştiren temel duygu aynı. Bu ülkenin kültürel mirasına sahip çıkmak. Biz hiçbir kenti küçük, hiçbir mirası önemsiz görmüyoruz. Anadolu'nun her köşesi, bu ülkenin hafızasında ayrı bir yere sahiptir. Birlik olarak görevimiz, bu hafızanın eksilmesine izin vermemektir" ifadelerini kullandı.