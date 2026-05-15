Tarihi Kentler Birliği Üye Sayısı 494'e Yükseldi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Tarihi Kentler Birliği Üye Sayısı 494'e Yükseldi

Tarihi Kentler Birliği Üye Sayısı 494\'e Yükseldi
15.05.2026 16:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mansur Yavaş, Tarihi Kentler Birliği'nde 18 belediyenin katılımıyla üye sayısının 494'e çıkacağını açıkladı.

ANKARA Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, başkanlığını yaptığı Tarihi Kentler Birliği'nde üye sayısının 18 belediyenin katılımıyla 494'e yükseleceğini söyledi.

Tarihi Kentler Birliği 2026 Yılı 1'inci Olağan Birlik Meclisi Toplantısı, Kocatepe Kültür Merkezi'nde Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Tarihi Kentler Birliği Başkanı Mansur Yavaş'ın başkanlığında gerçekleştirildi. Programa, belediye başkanları, meclis üyeleri ve davetliler katıldı. Yavaş, Tarihi Kentler Birliği Başkanlığı görevini büyük sorumluluk olarak gördüğünü söyledi. Yavaş, "Göreve geldiğimiz günden bu yana 42 belediyemizin birliğimize katılımıyla üye sayımız 476'ya yükselmiş, bugün gerçekleştireceğimiz 2026 Yılı 1'inci Olağan Toplantımızda üyelik başvurusu bulunan 18 belediyemizin de aramıza katılmasıyla bu dayanışma daha da güçlenecektir. Göreve geldikten sonraki ilk saha programımızı, 6 Şubat depremlerinden etkilenen Hatay, Kahramanmaraş, Gaziantep ve Adıyaman'a gerçekleştirdik. Bu ziyaretler, yeni dönem çalışma anlayışımızın da en güçlü göstergelerinden biri oldu. Çünkü orada bir kez daha gördük ki bir şehir yıkıldığında yalnızca binalar zarar görmez, hafıza da yara alır, kimlik de yara alır, kültürel süreklilik de yara alır. Bu nedenle afet sonrası şehirlerin yeniden ayağa kaldırılmasında kültürel mirasın korunmasını asli bir mesele olarak görüyoruz. Tarihi yapıları, çarşıları, ibadet mekanlarını, sokak dokularını ve hafıza alanlarını yeniden kentin yaşamıyla buluşturmak, yalnızca restorasyon meselesi değil, şehirlerin ruhunu yeniden ayağa kaldırma meselesidir" diye konuştu.

'HER BELEDİYEMİZİN KAPASİTESİ AYNI DEĞİL'

Anadolu kentlerine yönelik proje üretim ve destek süreci başlattıklarını aktaran Yavaş, "Bu adımı çok önemsiyorum. Bugün Kastamonu Daday'dan Van Tuşba'ya, Tokat Erbaa'dan Burdur'a, Afyonkarahisar Sandıklı'dan Artvin Kemalpaşa'ya kadar Anadolu'nun dört bir yanına uzanan geniş bir hatta proje desteği veriyoruz. Bu tablo, birliğimizin yalnızca belirli merkezlere değil, Anadolu'nun her ölçekte tarihi kentine temas etme iradesini göstermesi bakımından çok kıymetlidir. Çünkü belediyelerimizin birçoğunda korunması gereken tarihi yapılar, iyileştirilmesi gereken sokaklar, yeniden düzenlenmesi gereken meydanlar, ele alınması gereken sit alanları ve kent hafızasını güçlendirecek kültürel mekanlar bulunuyor. Ancak biliyoruz ki her belediyemizin teknik kapasitesi, uzman kadrosu ve proje üretme imkanı aynı düzeyde değil. İşte bu nedenle birliğimiz, yeni dönemde yalnızca maddi destek sağlayan değil; proje geliştiren, yönlendiren, uzmanlık sunan ve belediyelerimizin elini güçlendiren bir yapıya kavuşmalıdır" dedi.

'FARKLI SİYASİ GELENEKLERDEN BELEDİYELERİMİZ VAR'

Yavaş, ayrıca, "Tarihi Kentler Birliği'nin asıl gücü, dönemsel gündemlerin ötesinde, kentlerimizin kültürel mirasına sahip çıkma sorumluluğundan gelir. Bu çatı altında farklı şehirlerden, farklı ölçeklerden, farklı siyasi geleneklerden belediyelerimiz var ama hepimizi birleştiren temel duygu aynı. Bu ülkenin kültürel mirasına sahip çıkmak. Biz hiçbir kenti küçük, hiçbir mirası önemsiz görmüyoruz. Anadolu'nun her köşesi, bu ülkenin hafızasında ayrı bir yere sahiptir. Birlik olarak görevimiz, bu hafızanın eksilmesine izin vermemektir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Kültür Sanat, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Tarihi Kentler Birliği Üye Sayısı 494'e Yükseldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Oğlunun acısına dayanamadı Aynı aileden iki cenaze çıktı Oğlunun acısına dayanamadı! Aynı aileden iki cenaze çıktı
Samsun’da 87 yaşındaki kadın ırmak kenarında ölü bulundu Samsun'da 87 yaşındaki kadın ırmak kenarında ölü bulundu
Aksaray’da minibüs tıra çarptı: 12 yaralı Aksaray'da minibüs tıra çarptı: 12 yaralı
Gençlik ve Spor Bakanlığı, 2 bin 610 personel alacak Gençlik ve Spor Bakanlığı, 2 bin 610 personel alacak
Eskişehir’deki yolsuzluk operasyonunda gözaltına alınan şüpheliler sağlık kontrolünden geçirildi Eskişehir'deki yolsuzluk operasyonunda gözaltına alınan şüpheliler sağlık kontrolünden geçirildi
Küçükçekmece’de bir otomobil dur ihtarına uymadı: 1 polis yaralandı Küçükçekmece'de bir otomobil dur ihtarına uymadı: 1 polis yaralandı
Hortum köyleri yıktı geçti Binaların yüzde 80’i oturulamaz durumda Hortum köyleri yıktı geçti! Binaların yüzde 80'i oturulamaz durumda
Şişli’de motosiklette çıkan yangın, iş yerini ve binanın dış cephesini sardı Şişli'de motosiklette çıkan yangın, iş yerini ve binanın dış cephesini sardı

23:06
Reyting rekortmeni dizi için final kararı: Eşref Rüya ekrana veda ediyor
Reyting rekortmeni dizi için final kararı: Eşref Rüya ekrana veda ediyor
22:53
Bodrum’u deviren Çorum FK, Esenler Erokspor’un finaldeki rakibi oldu
Bodrum'u deviren Çorum FK, Esenler Erokspor'un finaldeki rakibi oldu
22:43
Belçikalı büyükelçi oynadı, Fransa’dan “Erik dalı” daveti geldi
Belçikalı büyükelçi oynadı, Fransa’dan “Erik dalı” daveti geldi
22:35
Lucas Torreira gözyaşlarına hakim olamadı
Lucas Torreira gözyaşlarına hakim olamadı
22:19
31 yıllık sırrı DNA testi çözdü Ünlü iş insanının dünyasını başına yıkan gerçek
31 yıllık sırrı DNA testi çözdü! Ünlü iş insanının dünyasını başına yıkan gerçek
21:46
Konya merkezli 9 ilde tarihi eser operasyonu, 204 milyon TL’lik suç ağı çökertildi
Konya merkezli 9 ilde tarihi eser operasyonu, 204 milyon TL'lik suç ağı çökertildi
21:22
İsrail ile Lübnan arasındaki ateşkes 45 gün süreyle uzatıldı
İsrail ile Lübnan arasındaki ateşkes 45 gün süreyle uzatıldı
21:18
“Milletvekilinin oğlu okulu silahla bastı“ iddiası Başsavcılıktan açıklama var
"Milletvekilinin oğlu okulu silahla bastı" iddiası! Başsavcılıktan açıklama var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.05.2026 23:16:04. #7.12#
SON DAKİKA: Tarihi Kentler Birliği Üye Sayısı 494'e Yükseldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.