Tarihi namazgah alanı bayram namazında doldu taştı - Son Dakika
Üye Girişi

Tarihi namazgah alanı bayram namazında doldu taştı

02.05.2022 11:02
Tarihi namazgah alanı bayram namazında doldu taştı

Yeşilyurt Belediyesi tarafından yenilenerek ibadete yeniden açılan Gedik Mahallesindeki tarihi namazgah alanı, bayram namazında doldu taştıçOsmanlı Devleti döneminde vakit namazları ve Cuma namazları dışında bayram namazlarına ev sahipliği yapması nedeniyle tarihi bir dokusu bulunan...

Yeşilyurt Belediyesi tarafından yenilenerek ibadete yeniden açılan Gedik Mahallesindeki tarihi namazgah alanı, bayram namazında doldu taştıç

Osmanlı Devleti döneminde vakit namazları ve Cuma namazları dışında bayram namazlarına ev sahipliği yapması nedeniyle tarihi bir dokusu bulunan namazgah kültürüne ayrı bir önem veren Yeşilyurt Belediyesi tarafından yapılan temizlik, yenileme ve düzenleme çalışmalarından sonra yıllardır bayram namazlarına ev sahipliği yapan Gedik Namazgah Alanında yine bayram namazı heyecanı yaşandı.

Bayramı namazı için alana gelenleri karşılayan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, vatandaşların bayramlarını tebrik ederek kutladı. Yeşilyurt Belediyesi ekipleri tarafından özel olarak ayarlanan alanda okunan Kuran-ı Kerim Tilavetleri ve dini sohbetler, namazgah alanının maneviyatını ön plana çıkarırken, vatandaşlarda huzur içerisinde bayrama girmenin mutluluğunu yaşadılar.

İslam alemi ile tüm dünyanın barışı, huzuru ve güzellikleri için yapılan duaların ardından Yeşilyurt'un manevi atmosferinde bayram namazı eda edildi.

Kadim Çırmıhtı'nın eşsiz atmosferine tepeden bakan bir noktada maneviyatın doruklara çıktığı bir ortamda kılınan bayram namazını vatandaşlarla birlikte eda eden AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, AK Parti Malatya Milletvekili Ahmet Çakır, Yeşilyurt Kaymakamı Osman Uğurlu ile Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar'da, vatandaşlarla tek tek tokalaşarak bayramlarını tebrik ettiler.

Yeşilyurt'un huzurlu, sakin ve güzel bir sabahında vatandaşlarla aynı safta buluşarak bayram namazlarını eda ettiklerini ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, toplumda birlik ve beraberliği pekiştiren müstesna bir zaman dilimi olan bayramların maneviyatından üst seviyede yararlanılması gerektiğini söyledi.

Bayramların birlik, beraberlik ve dayanışma günleri olduğunu sözlerine ekleyen Başkan Çınar, "Güzel ve huzurlu bir Yeşilyurt sabahında tüm hemşehrilerimizin mübarek Ramazan Bayramlarını en kalbi duygularımla tebrik ediyorum. Bizi böylesine güzel bir bayrama kavuşturan Cenab-ı Allah'a hamdü senalar olsun. Bütün bayram namazlarında olduğu gibi yine Gedik Namazgah alanımızın o maneviyatı ve huzuru altında hemşehrilerimizle yan yana, omuz omuza namazımızı eda ettik. Bayramlar hiç şüphesiz; birlik ve beraberliğimizin pekiştiği günlerdir, dayanışmadır ve kırgınlıkların unutulduğu, güzelliklerin ve hoşgörünün hakim olduğu özel zaman dilimleridir. Her bayramda olduğu gibi bu bayramda da başta ihtiyaç sahiplerimiz olmak üzere büyüklerimizle, akrabalarımızla, komşularımızla ve çocuklarımızla bir araya gelip Ramazan Bayramının bütün maneviyatını doyasıya yaşamalıyız. Ülkemizin huzuru ve güvenliği için her zaman olduğu gibi bu bayram günlerinde ülkemizin dört bir tarafında nöbette olan tüm askerlerimiz ve polislerimizin ise Rabbim yar ve yardımcıları olsun, bayramlarını tebrik ediyoruz, kutluyoruz. Bu ülke için canını veren tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı diliyoruz, gazilerimize acil şifalar diliyoruz. Şehit ve gazi ailelerimizin Ramazan Bayramlarını tebrik ediyoruz. Bütün hemşerilerimizin bayramını tebrik ediyorum ve kutluyorum. Bayramın ilçemizde bayram tadında yaşanması için de ekiplerimizle birlikte sahada olacağız. Zabıta ve Temizlik hizmetleri başta olmak üzere tüm belediye hizmetleriyle hemşehrilerimizin emrinde olacağız" diye konuştu.

AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, AK Parti Malatya Milletvekili Ahmet Çakır ile Yeşilyurt Kaymakamı Osman Uğurlu'da, bayramların milli birlik, beraberlik ve kardeşlik ortamını daha fazla güçlendirdiğini ifade ederek, bütün vatandaşların Ramazan Bayramını kutladılar. - MALATYA

Tarihi namazgah alanı bayram namazında doldu taştı
Tarihi namazgah alanı bayram namazında doldu taştı
Tarihi namazgah alanı bayram namazında doldu taştı
Tarihi namazgah alanı bayram namazında doldu taştı

YORUMLAR
500
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Bu hafta içinde Putin ile görüşeceğiz' Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Bu hafta içinde Putin ile görüşeceğiz' Malatya'da evde çıkan yangında dumandan etkilenen 2 kişi hastaneye kaldırıldı Malatya'da evde çıkan yangında dumandan etkilenen 2 kişi hastaneye kaldırıldı

Yeşilyurt, Bayram, Gedik, Cuma, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Tarihi namazgah alanı bayram namazında doldu taştı - Son Dakika


Son Dakika
11:12 Bursa'da iple bağladığı 2 atı otomobille çeken acımasız sürücüye ceza yağdı
11:04 2 haftadır dizide yoktu! Camdaki Kız'da rol alan Devrim Yakut'un beyninin pıhtı attığı ortaya çıktı
10:54 Trabzonspor, İstanbul'da köprüye asılan bayrağı 1967 eşit parçaya bölüp satışa sundu
10:49 Mansur Yavaş, İçişleri Bakanlığı'na sert çıktı: Dedikoduya bile müfettiş gönderiyorlar, şikâyetlerimize bile işlem yapmıyor
10:34 Suç dosyalarında her şey var! 300 polis 'Koyunlar' çetesine havadan ve karadan operasyon düzenledi
10:01 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu hafta içinde Putin'le bir görüşme yapacağız
09:59 Diyanet İşleri Başkanı Türkçe bilmeyenler için bayram hutbesinin bir kısmını İngilizce okudu
09:57 Masumlar Apartmanı'nda sona doğru: Aile babasını mı kaybediyor?
09:55 Bahçeli'den "Rus turist" eleştirisi yapan Zelenski'ye yanıt: Yunanistan'a değil, Türkiye'ye güvenmeli
09:53 Bu sefer beğendiler! Gülşen'in uzun etekli lacivert kıyafeti hayranlarından tam not aldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.05.2022 11:22:52. #1.13#
SON DAKİKA: Tarihi namazgah alanı bayram namazında doldu taştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement