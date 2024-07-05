Tarım ve Orman Bakanı: Orman yangınlarıyla mücadelede dünyada otoriteyiz - Son Dakika
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Politika

Tarım ve Orman Bakanı: Orman yangınlarıyla mücadelede dünyada otoriteyiz

Tarım ve Orman Bakanı: Orman yangınlarıyla mücadelede dünyada otoriteyiz

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, orman yangınlarına yönelik iftiraya varan bilgi kirliliği yaratıldığını belirterek, Türkiye'nin orman yangınlarıyla mücadele konusunda dünyada örnek alınan bir ülke olduğunu söyledi. Bakan Yumaklı, yangınlarla mücadelede kullanılan uçak, helikopter ve insansız hava araçlarına ek olarak 25 bin profesyonel personel ve 122 bin gönüllünün olduğunu vurguladı. Ayrıca, limon fiyatlarındaki artışın stoklarla ilgili bir sorun olmadığını belirterek, Ticaret Bakanlığının konuyla ilgili çalışmalar yaptığını ifade etti.

05.07.2024 20:33
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TARIM ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, orman yangınlarına yönelik iftiraya varan bilgi kirliliği yaratıldığını belirterek, "Bizim 26 uçak, 105 helikopter, 14 insansız hava aracı (İHA), 25 bin bu ateşlerle, alevlerle savaşan profesyonel arkadaşımız, kardeşimiz, 122 bin gönüllümüz var. Dünyada bu konuda otorite kabul edilen ve nasıl yaptığımızla ilgili yardım alınan, istenen bir ülkeyiz biz" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere Bilecik'e geldi. Bilecik Valiliği'ni ziyaret eden Bakan Yumaklı'yı Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Bilecik AK Parti Milletvekili Halil Eldemir ve beraberindeki heyet karşıladı. Valilik bahçesine hatıra fidanı diken Bakan Yumaklı, ardından valilik şeref defterini imzalayıp Vali Şefik Aygöl'ü makamında ziyaret etti. Bilecik Tarım ve Orman İl Müdürlüğüne geçen Bakan Yumaklı, kente özgü yöresel ürünlerin sergilendiği stantları gezdi.

'BİZİM İHTİYACIMIZ OLAN LİMON, ÜLKEMİZDE VAR'

İl Genel Meclis salonunda tarım sektörü temsilcileriyle bir araya gelen Bakan Yumaklı, son dönemde limon fiyatlarındaki artışın stoklarla ilgili bir sorundan kaynaklanmadığını ifade ederek, "Değerli arkadaşlar, bundan bir kaç ay önce limonun tarla fiyatıyla, raf fiyatı arasındaki konuları konuşurken, bu sefer tersinden çok daha ciddi bir fiyatla satılmasını konuşuyoruz. Şunu net bir şekilde söyleyebilirim, hala hazırda hasat edilenler ve depodaki ürünler itibariyle yeni ürünlerin hasadının başlayacağı ağustos ayına kadar bizim ihtiyacımız olan limon miktarı ülkemizde var. Bunu net bir şekilde söyleyebilirim. Yani şu son dönemdeki fiyat artışının içeride limon olmamasıyla ilgili hiçbir yönü yok. Burada fahiş fiyat konusu var. Onda da Ticaret Bakanlığımız her zaman olduğu gibi bunda da çok ciddi bir şekilde üzerine gidiyor" dedi.

'ORMAN YANGINLARIYLA MÜCADELEDE DÜNYADA OTORİTEYİZ'

Orman yangınları konusunda iftiraya varan dezenformasyon içerikli bilgi kirliliğini yaratıldığını kaydeden Bakan Yumaklı, bu konuda Türkiye'nin dünyada örnek alınan bir ülke olduğunu söyledi. Orman yangınlarıyla mücadele konusunda eksiklerinin olmadığını ifade eden Bakan Yumaklı, "Hani arkadaşlar bir söz var, doğru ayakkabısını bağlayana kadar yalan dünyayı 7 kere turlarmış diye. Ne kadar anlattıysak da bunu neden yapıyorlar anlamıyorum. Bizim orman yangınlarıyla mücadele konusunda herhangi bir eksiğimiz yok. Etkenlerin bize getirdiği, bize dayattığı çok fazla orman yangını var. Ama biz bunlarla önceki yıllarla kıyaslandığında nasıl mücadele edildiğini, kabiliyetimizi, kapasitemizi herkes görüyor zaten. Burada maalesef iki tane konu speküle ediyor. Bunlardan bir tanesi, tasarruf tedbirleri sebebiyle iptal edilen ihaleler var diye. Bunu bugün Orman Genel Müdürlüğümüz açıkladı. Böyle bir şey kesinlikle söz konusu değil, hem de iddialara tek tek cevap vererek. Ben burada tüm ayrıntıya girmeyeceğim ama bu iddiaların hiçbirisi doğru değil. İkincisi, işte uçağımız yok, helikopterimiz yok, el insaf yani. Bizim bununla alakalı, bir şeyi ispat etmeye hacetimiz yok, çünkü bunların hepsi görünen hususlar. Eğer böyle olmamış olsaydı, 11 dakikada müdahaleyi nasıl başarabilirdik. Bizim 26 uçak, 105 helikopter, 14 İHA, 25 bin bu ateşlerle, alevlerle savaşan profesyonel arkadaşımız, kardeşimiz, 122 bin gönüllümüz var. Dünyada bu konuda otorite kabul edilen ve nasıl yaptığımızla ilgili yardım alınan, istenen bir ülkeyiz biz. Hala bu tarafında bir eksiklik bulunamayınca, olmayan şeyleri gündeme getirip, bunu bir siyaset malzemesi yapılmasını doğru bulmuyorum açıkçası" dedi.

Toplantının ardından Pelitözü Göleti'nde düzenlenen 'Bilecik Gölpark Fest' etkinliğine katılan Bakan Yumaklı, gölete 200 adet sazan balığı salımı yaptı. Balık salımının ardından stantları gezen Bakan Yumaklı, vatandaşlarla sohbet etti.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Politika Tarım ve Orman Bakanı: Orman yangınlarıyla mücadelede dünyada otoriteyiz - Son Dakika

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