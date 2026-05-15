Tarımda İş Birliği Çağrısı

15.05.2026 16:57
Gökhan Günaydın, tarımın yeniden ayağa kaldırılması için yerel ve merkezi hükümet iş birliği gerektiğini vurguladı.

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, "Yerel ile merkezi hükümetle iş birliği içerisinde bu memleketin tarımını, çiftçisini yeniden ayağa kaldırmak zorundayız." dedi.

Günaydın, Samsun'da Atakum Belediyesinin tohum kırma ve mama üretim tesisinin temel atma töreninde yaptığı konuşmada, dünyadaki tarımın on bin yıl önce Anadolu topraklarında başladığını söyledi.

Bugün Türkiye'nin ihtiyacı olan ürünü üretemediğini, bütün temel tarımsal ürünlerde dışarıya bağımlı olduğunu ileri süren Günaydın, "Buğdayda dışarıya bağımlıyız. Arpayı ithal ediyoruz. Soyayı, mısırı, ayçiçeğini, çeltiği dışarıdan getirmezsek yetmiyor. Mercimeği, nohudu da dışarıdan alıyoruz. Bütün hayvansal ürünleri dışarıdan alıyoruz. Eğer çiftçimizi her kademede desteklemezsek, bugün dışarıya bağımlıyız, yarın çok daha kötü bir noktaya geliriz." ifadelerini kullandı.

İktidarda hangi parti olursa olsun tarımsal üretimin böyle gitmeyeceğini belirten Günaydın, şöyle konuştu:

"Tarımımızı düşünmek zorundayız, çiftçimizi düşünmek zorundayız. Tarım meselesi aynı zamanda gıda meselesi değil mi? Evet öyle. Türkiye gıda enflasyonunda, yani tüketicinin satın aldığı gıda fiyatlarının yüksekliğinde Avrupa'da birinci, dünyada da beşinci. Bu ne anlama geliyor? Yani biz mutfakta çorbayı kaynatmakta zorlanıyoruz. Yerel ile merkezi hükümetle iş birliği içerisinde bu memleketin tarımını, çiftçisini yeniden ayağa kaldırmak zorundayız. 'Su mu daha kıymetlidir, petrol mü daha kıymetlidir?' sorusuna şimdilik petrol diyebilirsiniz. Önümüzdeki çok kısa vadede suyun petrolden daha kıymetli bir şey olduğunu göreceksiniz. Bir başka soru, 'Gıdayı mı elinde tutan dünyaya hakim olacak, silahı mı elinde tutan egemen olacak?' sorusuna bugünlerde silahı elinde tutan diyebilirsiniz. Ama buğdayı üretemeyen, mısırı üretemeyen, eti, sütü üretemeyenin aslında birer bağımlı ülke niteliğine dönüştüğünü çok yakın zamanda göreceğiz."

Konuşmanın ardından tesisin temeli atıldı.

Törene Günaydın'ın yanı sıra Atakum Belediye Başkanı Serhat Türkel ve CHP İl Başkanı Mehmet Özdağ da katıldı.

Kaynak: AA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
