Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç, muhtarlarla bir araya geldi - Son Dakika
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Politika

Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç, muhtarlarla bir araya geldi

Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç, muhtarlarla bir araya geldi

Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç, Türkiye Muhtarlar Derneği Tarsus Şubesi Yönetim Kurulu üyeleri ile bir araya gelerek, muhtarların taleplerini dinledi ve iş birliği içinde çalışacaklarını vurguladı.

30.07.2024 18:35  Güncelleme: 18:39
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Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç, muhtarlarla bir araya gelerek, taleplerini dinledi.

Başkan Boltaç, Türkiye Muhtarlar Derneği Tarsus Şubesi Yönetim Kurulu üyeleri ile Belediye Meclis Salonu'nda buluştu. Toplantıda muhtarların talep ve önerilerini dinleyen Boltaç, muhtarlarla iş birliği içinde çalışacaklarını vurguladı. Boltaç, her muhtarın mahallesindeki ihtiyaçları en iyi bilen ve çözümler üreten birer paydaş olduğunu ifade etti. Hep birlikte koordineli bir şekilde hareket edilmesi gerektiğini belirten Boltaç, "Sizler bir görev için yola çıktınız. Bu görev parayla yapılacak bir görev değil. Sizlerin vermiş olduğu hizmetler mahallenize duyduğunuz sevgiden ötürü. Biz de bunun farkındayız. Bizim vatandaşlarımızla olan en büyük diyalog kanalımız sizlersiniz. İnşallah kalan günlerde en güzel işleri birlikte yapacağız. Emin ellerdesiniz merak etmeyin" dedi.

Konuşmaların ardından Başkan Boltaç'a plaket takdim edildi. - MERSİN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç, muhtarlarla bir araya geldi - Son Dakika

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