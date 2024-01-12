Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, CHP\'den istifa ederek bağımsız aday oldu

Partisi CHP'den istifa ederek yerel seçimlere bağımsız aday olarak katılacağını açıklayan Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, Tarsus halkına güvendiğini belirterek, "Benim kıblem halkım, halkımın beni nasıl gördüğünü biliyorum. Biz bu seçimi kazanacağız ve kazandıktan sonra yepyeni bir tarih yazılacak. Tarsus ateşe atılacak bir kent değil. Tarsuslu hemşehrilerime sadece şunu söyleyeceğim, sakin olun, sabırlı olun, hazır olun" dedi.

Bozdoğan, katıldığı bir programında, halkın sorunlarını çözmek için gece gündüz çalıştıklarını ve belediye çalışanlarının hassas bir şekilde görevlerini yerine getirdiğini söyledi. Ayrıca, karakter ve ahlaklarıyla öne çıktıklarını ve hizmetteki başarılarını belgeleyerek anlatacaklarını ifade etti. Bozdoğan, bağımsızlık hareketine destek veren farklı partilerden teklif aldığını ve bu durumun kendisini gururlandırdığını ifade ederek, Tarsus'un önemli bir yere geldiğini ve bu seçimi kazanarak tarih yazacaklarına inandığını vurguladı.

"Başkan adayı olarak çok öndeydim"

Adaylık süreciyle ilgili yaşadıklarını anlatan Bozdoğan, "Dün akşamdan şu saate kadar 3 binden fazla mesaj, 2 binden fazla telefon geldi. Halkıma teşekkür ediyorum o yazdığı mesajlar çok duyguluydu, çokta güzeldi. Dün gece bir telefon açıldı. Adaylık açıklanmış, genel merkezden ilçe belediyelerine adaylık açıklaması haftaya yapılacak diye bildirdiler. Sadece büyükşehir ataması yapılacak. Bu süreçte 4 tane anket yapmışlardı. Bu anketlerde de bayağı farklı bir şekilde başkan adayı olarak çok öndeydim. Memnuniyet anketi yaptılar o ankette de çok önde çıktık. Genel Başkan Özgür Özel'i görmeye gittim. 'Başkanım yüzde 100 adaysın git işine gücüne bak' dedi. Şimdi enteresan olan bizi rahatlatıp 'performans testlerin çok iyi' dedikten sonra adaylık sonucunda çok şaşırdım" diye konuştu.

"Karar verici olan birileri değil halktır"

Karar vericinin her daim halk olduğunu vurgulayan Bozdoğan, "CHP kurumsal bir parti, 100 yılı deviren bir parti. Böyle bir oyunun tezgahlanması hiç hoş bir durum değil. Maalesef süreç buraya kadar geldi. Karar verici olan birileri değil halktır. Bizler göreve geldik, halkımız takdir etti. Böyle bir partide bunların olacağını hiç düşünmem. Ama birilerine bir şeyler karşılığında bunlar yapılıyorsa yanlıştır" şeklinde konuştu.

"Tarsus ateşe atılacak bir kent değil"

Tarsus'u sadece Tarsusluların yönetebileceğini belirten Bozdoğan, şöyle devam etti; "Tarsus ateşe atılacak bir kent değil. Net olarak şunu söyledim. Tarsus'u Ankara yönetemez karar veremez. Tarsus'u Mersin yönetemez, Tarsus'un kararını kentte yaşayan insanlar verir. Bunu özellikle bastıra bastıra anlattım. Demokrasinin olmazsa olmazı budur. Ancak demokrasi hadsizliği varsa, partilerin en büyük özelliğidir bunları ayıklar. O ayıklamada şunu yapar, ayrışmamı arınma mı der. Arınma bir partiyi yüceltir iktidara götürür."

Halkın her zaman yapılanları soracağını kaydeden Başkan Bozdoğan, "Benim amacım yargılamak değil, sadece şunu isterdim. Baştan beri İl'le de Tarsus olayının çok üzerinde durdum. Çünkü biz bu kentte yaşıyoruz. Bu kentte yaşamayan bir milletvekili kentin geleceğiyle oynayamaz. Halk elbette ki bir şeylerin yanıtını verir. 31 Mart'ta halk hesabını soracak" dedi.

"Bizim bağımlı olduğumuz dürüstlüktür, ahlaktır" diyerek konuşmalarına devam eden Başkan Bozdoğan, "Çünkü çalışma disiplinimiz, iş ahlakımız halka karşı nasıl yardımcı olduğumuzu gösterirken, bunları mecliste anlattım. Mecliste sürekli olarak projelerin önünü kesen ret oyu veren insanı bir aday olarak göstermeleri çok garip. Halbuki parti böyle olaylarda disiplin soruşturması açar. Kentin önünü açacak projeleri getiriyorsunuz, bu projeleri kesen bir meclis üyesi bir bakıyorsunuz karşınıza aday olarak çıkıyor" diye konuştu. - MERSİN