Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan, "Taşköprü'yü hep birlikte güzelleştireceğiz. Bu şehrin her sokağında izimiz, her noktasında emeğimiz olacak" dedi.

Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan, mahalle muhtarları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve ilçe kurum temsilcileriyle Taşköprü Belediye Toplantı Salonunda bir araya geldi. Düzenlenen istişare toplantısında ilçede yürütülen projeler ve planlanan çalışmalar ele alındı.

Toplantıda söz alan muhtarlar ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, mahallelerin öncelikli ihtiyaçlarını ve vatandaşlardan gelen talepleri Belediye Başkanı Hüseyin Arslan'a iletti.

Tüm görüş ve önerilerin titizlikle not alındığını belirten Başkan Arslan, "Taşköprü'yü hep birlikte güzelleştireceğiz. Bu şehrin her sokağında izimiz, her noktasında emeğimiz olacak" dedi.

Ekip ruhuyla çalışmaya devam ettiklerini vurgulayan Başkan Arslan, "Durmadan, yorulmadan çalışacağız ve kazanan her zaman Taşköprü olacak" ifadelerini kullandı.

Toplantıya AK Parti Belediye Meclis üyeleri de katılım sağladı. - KASTAMONU