Taşova'ya iki dev hizmet daha - Son Dakika

Amasya'nın Taşova ilçesinde yapılması planlanan Taşova Devlet Hastanesi'ne ek binası ve kapalı yüzme havuzu projesi onaylandı.

Her iki projeler için Taşova Belediye Başkanı Bayram Öztürk sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Gençlerimize ve gençlik projelerine özellikle önem veren Cumhurbaşkanımızın talimatları ve Gençlik ve Spor Bakanımızın tahsis ettikleri ödenek ile Valiliğimiz İl Özel İdare Genel Sekreterliği tarafından ilana çıkılan Yarı Olimpik Yüzme Havuzumuzun ihalesi sonuçlandı. Kısa zamanda yer teslimi yapılacak olan bu önemli gençlik projemizin ilçemize hayırlı olmasını diliyoruz. Aynı zamanda Taşova Devlet Hastanemiz için ek binamız onaylanmış olup çok yakında ihaleye sunularak yapımına başlanılacaktır. Takdirlerinden ve onaylarından dolayı başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, Sağlık Bakanımıza, Gençlik ve Spor Bakanımıza, milletvekillerimize, valimize ve kaymakamımıza teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı. - AMASYA