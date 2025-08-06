Tavas Belediye Başkanı Kadir Tatık, Personeliyle Toplantı Düzenledi

Tavas Belediye Başkanı Kadir Tatık, personeliyle bir araya gelerek toplantı gerçekleştirdi. Toplantıda Başkan Tatık personeline belediyenin hizmetleri, personelin görev ve sorumluluklarını hatırlattı.

Tavas'ta Belediye Başkanı Kadir Tatık personeliyle bir araya geldi. Tavas Belediyesi toplantı salonunda gerçekleştirilen personel buluşmasına Tavas Belediye Başkanı Kadir Tatık'ın yanı sıra başkan yardımcıları, birim müdürleri ve personel katılım sağladı.

Toplantıda konuşan Tavas Belediye Başkanı Kadir Tatık, Tavas Belediyesi olarak yapılan çalışmaları anlattı ve personel ile istişare gerçekleştirdi. Başkan Tatık konuşmasında disiplin, işleyiş ve düzen konusunda personeline görev ve sorumluluklarını hatırlatarak; "Belediyemizin hizmet kalitesini artırmak, işleyişte disiplin ve düzeni sağlamak adına tüm personelimizle bir araya geldik. Her bir çalışanımızın görev ve sorumluluklarını hatırlattık; kamu hizmetinin ciddiyet ve titizlikle yürütülmesi gerektiğini vurguladık. Hiçbir görev önemsiz değildir. Herkes, kendisinden bekleneni layıkıyla yerine getirecek. Hizmette aksaklığa, disiplinsizliğe ve ihmale asla müsamaha gösterilmeyecektir" dedi. - DENİZLİ