Tavas Belediye Başkanı Tatık, Kozlar Mahallesi'nde Vatandaşlarla Buluştu - Son Dakika
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Politika

Tavas Belediye Başkanı Tatık, Kozlar Mahallesi'nde Vatandaşlarla Buluştu

Tavas Belediye Başkanı Tatık, Kozlar Mahallesi\'nde Vatandaşlarla Buluştu

Tavas Belediye Başkanı Kadir Tatık, Kozlar Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya gelerek taleplerini dinledi ve mahalle sakinlerinin beklentileri hakkında görüş alışverişinde bulundu. Başkan Tatık, vatandaşların ihtiyaçlarına en kısa sürede yanıt vermek için çalışmalar başlatacaklarını ifade etti.

14.10.2024 10:50  Güncelleme: 10:52
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Tavas Belediye Başkanı Kadir Tatık, Kozlar Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya gelerek talepleri dinledi. Belediye Meclis Üyeleri Emine Hatun Sarıçay ve Mustafa Ali Özkan'ın da katıldığı buluşmada, mahalle sakinleriyle sohbet edilerek beklentiler üzerine görüş alışverişinde bulunuldu.

Başkan Tatık, Kozlar halkının sıcak karşılamasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Vatandaşlarla bir arada olmanın kendileri için çok değerli olduğunu vurgulayan Tatık, mahalle sakinlerinin gösterdiği samimiyetin belediye çalışmalarını motive ettiğini ifade etti.

Ziyaret sırasında mahalle halkının talepleri, yerinde dinlenerek not alındı. Başkan Tatık, vatandaşların ihtiyaçlarına en kısa sürede yanıt verebilmek için gerekli çalışmaların başlatılacağını belirtti. Özellikle altyapı ve sosyal hizmetlerle ilgili beklentilerin öne çıktığı görüşmede, mahalle sakinlerinin önerileri dikkate alındı.

Kozlar Mahallesi'nin misafirperverliğiyle bilindiğini söyleyen Tatık, bu tür ziyaretlerin belediye ve vatandaşlar arasındaki bağı güçlendirdiğine dikkat çekti. Tatık, her mahallede olduğu gibi Kozlar'da da vatandaşların yaşam kalitesini artırmak için çalışmalara devam edeceklerini vurguladı.

Tavas Belediyesi'nin, mahalle ziyaretlerini sürdüreceğini belirten Başkan Tatık, vatandaşların taleplerini yerinde dinleyerek çözüm odaklı adımlar atmaya devam edeceklerini ifade etti. Ziyaretin ardından mahalle sakinlerine teşekkür ederek Kozlar'dan ayrıldılar. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Tavas Belediye Başkanı Tatık, Kozlar Mahallesi'nde Vatandaşlarla Buluştu - Son Dakika

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