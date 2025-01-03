Tavas Belediyesi Kış Aylarında Taziye Çadırları Kuracak

Politika

Tavas Belediye Başkanı Kadir Tatık, kış mevsiminde taziye ziyaretlerini kolaylaştırmak ve vatandaşlara daha iyi hizmet sunmak amacıyla taziye çadırlarının mahalle muhtarlarının koordinasyonunda halkın kullanımına sunulacağını duyurdu.

Başkan Tatık, "Kış aylarında zorlu hava şartları nedeniyle taziye ziyaretlerinde sıkıntı yaşayan hemşehrilerimizin yanında olabilmek için mahallelerimizdeki taziye evlerinde kullanılmak üzere sıcak ve kapalı oturma alanları sağlamayı hedefliyoruz. Bu çadırlar, yalnızca taziye amacıyla kullanılacak ve vatandaşlarımıza acı günlerinde moral ve destek vermeyi amaçlıyoruz," şeklinde konuştu.

Tavas Belediyesi olarak halkın her zaman yanında olduklarını vurgulayan Başkan Tatık, "Belediye olarak her şartta halkımıza hizmet sunmayı ilke edindik. Bu tür hizmetlerle, hemşehrilerimizin acı günlerinde yanlarında olmayı sürdüreceğiz" dedi. - DENİZLİ