Tavas Belediyesi\'nden İhtiyaç Sahiplerine Sıcak Yemek Yardımı

Tavas Belediyesi tarafından ihtiyaç sahibi ailelere sıcak yemek yardımı başladı. Tavas Belediyesine ait mutfakta yapılan yemekler ilk etapta Tavas ilçe merkezi mahallerinde yaşayan ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor. Sıcak yemeklerin ilerleyen zamanlarda çevre mahallerde yaşayan ailelere de ulaştırılması planlanıyor.

Sosyal belediyecilik çalışmalarına devam eden Tavas Belediyesi ihtiyaç sahibi ailelere sıcak yemek ulaştırıyor. Tavas Belediyesine ait endüstriyel mutfaklarda hazırlanan yemekler ilk etapta Tavas ilçe merkezinde yaşayan ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor. İlerleyen zamanlarda projenin daha da büyüyerek çevre mahallelere de yaşayan ailelere sıcak yemek ulaştırılması planlanıyor.

Proje ile ilgi sosyal medya üzerinden paylaşım yapan Tavas Belediye Başkanı Kadir Tatık, "Tavas merkezde başlattığımız proje kapsamında, ihtiyaç sahibi ailelere ilk sıcak yemeği bugün ulaştırdık. Endüstriyel mutfağımızda hazırlanan yemekler, ekiplerimiz tarafından evlere teslim ediliyor. Ramazan, paylaşmanın ve dayanışmanın ayıdır. Bu güzel paylaşım hareketinin, hayırseverlerimizin desteğiyle büyüyecek ve daha fazla aileye ulaşacağını temenni ediyoruz. Sofralar bereketle dolsun, kimse yalnız kalmasın. Destek olan ve olmak isteyen herkese şimdiden teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı. - DENİZLİ