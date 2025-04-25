Tavas Belediyesi Yaz Sezonu Öncesi Sosyal Tesislerin Bakımını Yapıyor

Tavas Belediyesi yaz sezonu öncesi bakım gerektiren sosyal tesislerin bakımlarını ve onarımlarını yapıyor. Tavas Belediye Başkanı Kadir Tatık, Tavas Tekke Mahallesindeki Sosyal Tesissin bakım ve onarım çalışmalarını yerinde inceledi ve Tekke Mahallesi sakinleriyle bir araya gelerek vatandaşların taleplerini dinledi.

Yaz sezonu öncesinde sosyal tesislerin, vatandaşların ihtiyaçlarını karşılar duruma gelmesi amacıyla Tavas Belediyesi çalışmalara başladı. Tavas Tekke Mahallesi Sosyal Tesisinin bakımlarını yapmak, çevre düzenlemesini yapmak ve ek ihtiyaçlara karşılamak için başlatılan çalışmayı Tavas Belediye Başkanı Kadir Tatık, sahada inceledi. İncelemelerin ardından Tekke Mahallesi sakinleriyle bir araya gelen Başkan Tatık, vatandaşlarla fikir alışverişinde bulundu ve taleplerini dinledi.

Tekke Mahallesi ziyareti ardından açıklama yapan Başkan Tatık, "Tekke Mahallemizde bulunan Sosyal Tesis çevresindeki bakım, onarım ve ek ihtiyaçlara yönelik çalışmaları yerinde inceledik. Mahalle sakinlerimizle sohbet ederek taleplerini dinledik, fikir alışverişinde bulunduk. İhtiyaç olan her noktaya dokunmaya, mahallelerimizi daha yaşanabilir hale getirmeye devam edeceğiz" dedi. - DENİZLİ