Thaksin Shinawatra, Tayland\'da şartlı tahliye edilecek

Tayland'da 15 yıllık sürgün hayatının ardından ülkesine döndükten sonra tutuklanan eski Başbakan Thaksin Shinawatra hakkında şartlı tahliye kararı verildi.
Tayland'da 15 yıllık sürgün hayatının ardından ülkesine dönen ve hakkındaki hapis cezası nedeniyle tutuklanan milyarder eski Başbakan Thaksin Shinawatra 6 aylık tutukluluk süresinin ardından tahliye edilecek. Tayland Başbakanı Srettha Thavisin düzenlediği basın toplantısında, Thaksin hakkında ceza infaz kurumu yönetmeliğine uygun olarak şartlı tahliye kararı verildiğini söyledi. Srettha, "Thaksin uzun yıllar boyunca başbakanlık görevindeydi. Ülke için çok sayıda güzel şey yaptı. Hapisten çıktıktan sonra normal bir vatandaş olacak" dedi.
Ceza İnfaz Kurumu düzenlemelerine göre eski başbakanın işlemlerinin tamamlanmasının ardından 18 Şubat'tan sonra serbest bırakılması bekleniyor.
Cezası 8 yıldan 1 yıla indirilmişti
Tayland'da iki dönem başbakanlık yapan 74 yaşındaki Thaksin Shinawatra, 2006'daki askeri darbe ile görevden alınmıştı. Darbenin ardından görevi kötüye kullanma ve yolsuzluk suçlarından 8 yıl hapis cezasına çarptırılan Thaksin, 2008 yılında ülkeden kaçmıştı. Thaksin, 22 Ağustos 2023'te Dubai'den Tayland'a döndükten sonra cezaevine gönderilmiş, aynı gün polis hastanesine sevk edilmişti.
Çok sayıda sağlık sorunu bulunması nedeniyle Thaksin'in hapis cezası 8 yıldan 1 yıla indirilmişti. Thaksin, sağlık sorunları nedeniyle tutukluluk süresini hastanede geçirmişti.
Bir telekomünikasyon şirketi ile futbol kulübü Manchester City'nin eski sahibi olan Thaksin, ülkenin en tanınmış başbakanı olarak biliniyor.
Öte yandan, Tayland basınında yer alan haberlerde Thaksin'in 2015'te verdiği bir röportajda monarşiye hakaret ettiği gerekçesiyle suçlanması durumunda cezaevinden tahliyesinin iptal edilebileceği belirtildi. - BANGKOK
Göktaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vizyonu doğrultusunda oluşturulan Aile ve Gençlik Fonu'nda pilot bölge olarak deprem bölgesinin belirlendiğini ifade ederek, başvuruların 15 Şubat'ta başlayacağını ve başvuru şartlarını açıkladı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: 35 bin sağlıkçı atanacak, mülakata yok. Tüm adaylar eşit koşullarda yarışacak
Fenerbahçe'de 16 yabancı futbolcu bulunmasına rağmen, yabancı sınırı gereği TFF listesine bildirilmeyen 2 oyuncu belirlendi. İngiliz oyuncu Ryan Kent ve sakatlığı sebebiyle lisansı çıkarılmayan Luan Peres, listede yer almadı.
CHP'de İstanbul ilçe adaylarının tanıtımı için düzenlenen toplantıda İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'a hizmet için tam yol ileri dedi. CHP lideri Özgür Özel'in toplantıya katılmaması dikkat çekti. İmamoğlu, salondan gelen protesto seslerine karşılık olarak CHP kürsüsüne saygı duyulması gerektiğini belirtti. Toplantıda CHP İstanbul Belediye Başkan Adayları da açıklandı.
İstanbul'da bir masaj salonunda fuhuş yapıldığı ihbarı üzerine yapılan operasyonda tutuklanan 4 şüpheliden birinin Youtube fenomeni olduğu ortaya çıktı. Şüphelilerin ifadelerinde masaj salonunu açma sebepleri ve suçlamaları kabul etmedikleri belirtildi.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP İstanbul ilçe belediye başkan adayları tanıtım toplantısında açıklamalarda bulundu. Gergin başlayan tanıtım toplantısına CHP lideri Özgür Özel'in katılmaması dikkatlerden kaçmadı.
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, şiddetli yağışa anında müdahale ettiklerini belirterek, metrekareye 300 kilogramın üzerinde yağış düştüğünü açıkladı. Can kaybının olmadığını belirten Böcek, vatandaşların acil işleri olmadıkça evlerinden çıkmamalarını rica etti.
Didem Soydan, 3 yıllık ilişkisinde aldatıldığını öğrenince eski sevgilisiyle ilişkiye girerek intikam aldığını söyledi. Soydan, kendisini aldatan sevgilisine bu durumu söyleyerek ilişkisini bitirdiğini de belirtti.
Son Dakika › Politika › Thaksin Shinawatra, Tayland'da şartlı tahliye edilecek - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?