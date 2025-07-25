Tayland Kamboçya ile İkili Müzakereleri Seçti - Son Dakika
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Politika

Tayland Kamboçya ile İkili Müzakereleri Seçti

25.07.2025 17:10
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Tayland, Kamboçya ile askeri anlaşmazlığı çözmek için ikili müzakereleri tercih ettiğini açıkladı.

Tayland Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nikorndej Balankura, Kamboçya ile askeri anlaşmazlığı çözmek için üçüncü ülkelerin arabuluculuğundan ziyade ikili müzakereleri tercih ettiklerini açıkladı.

Güney Asya ülkeleri Tayland ve Kamboçya arasında sınır bölgesindeki çatışmalar ikinci günde devam ediyor. Tayland Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nikorndej Balankura yaptığı açıklamada, ABD, Çin ve ASEAN (Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği) bloğunun şu anki başkanı olan Malezya'nın iki taraf arasındaki diyaloğu kolaylaştırmayı teklif ettiğini, ancak Tayland'ın çatışmaya ikili bir çözüm aradığını ifade etti. Sözcü Balankura, "Üçüncü bir ülkeden herhangi bir arabuluculuğa ihtiyacımız olduğunu düşünmüyorum" dedi.

Nikorndej, "İkili mekanizmanın en iyi çıkış yolu olduğu yönündeki tutumumuzu sürdürüyoruz. Bu iki ülke arasındaki bir çatışmadır" diyerek Kamboçya tarafının öncelikle sınırdaki şiddeti durdurması gerektiğini söyledi.

"İkili mekanizmaların tüketilmediğine inanıyoruz"

Tayland Dışişleri Bakan Yardımcısı Russ Jalichandra da gazetecilere yaptığı açıklamada, "Teklifi takdir ediyoruz ve üçüncü bir ülkenin yardım etme ihtimalini göz ardı etmiyoruz, ancak şu anda ikili mekanizmaların tüketilmediğine inanıyoruz" dedi.

Tayland, Kamboçya sınırındaki 8 noktada sıkıyönetim ilan etti

Chanthaburi ve Trat illerindeki askeri Sınır Savunma Komutanı Apichart Sapprasert yaptığı açıklamada, Chanthaburi'nin 7, Trat'ın 1 bölgesinde sıkıyönetim ilan edildiğini duyurdu. Tayland medyası, sıkıyönetim ilan edilen noktaların Chanthaburi'de Mueang Chanthaburi, Tha Mai, Makham, Laem Sing, Kaeng Hang Maew, Na Yai Am ve Khao Kitchakut, Trat'ta ise Khao Saming olduğunu aktardı.

Tayland-Kamboçya çatışması

İki ülke arasında bir süredir devam eden gerilim, 16 Temmuz'da bir Tayland askerinin mayına basarak bacağını kaybetmesinin ardından tırmanmıştı. Artan siyasi gerilim üzerine Tayland, 23 Temmuz'da Kamboçya'daki büyükelçisini geri çağırırken, Bangkok'taki Kamboçya büyükelçisini de sınır dışı etmişti. Olayın ardından antik bir tapınağın bitişiğindeki tartışmalı bölgede dün patlak veren çatışmalar, hızla diğer bölgelere sıçramıştı. Kamboçya roketatarlarla saldırı düzenlemiş, Tayland ordusu ise dün 2 F-16 savaş uçağı ile Kamboçya'nın sınır bölgelerinde bulunan askeri hedefleri bombalamıştı. Tayland, söz konusu mayının Kamboçya askerlerince son dönemde döşendiğini belirtirken, Kamboçya yönetimi bu suçlamayı reddetmişti.

İki ülke arasındaki anlaşmazlık

Tayland ve Kamboçya, 817 kilometrelik kara sınırı boyunca belirlenmemiş noktaların yetkileri konusunda yıllardır egemenlik ihtilafı yaşıyor. Anlaşmazlıkların merkezinde ise antik Hindu tapınakları Ta Moan Thom ve 11. yüzyıldan kalma Preah Vihear'ın mülkiyeti yer alıyor. Preah Vihear, 1962 yılında Uluslararası Adalet Divanı tarafından Kamboçya'ya verilmişti ancak Kamboçya'nın burayı UNESCO Dünya Mirası listesine almaya çalışmasıyla 2008 yılında gerginlik tırmanmıştı. Bu durum birkaç yıl süren çatışmalara ve en az 12 kişinin ölümüne yol açmıştı. Mahkeme, 2013 yılında Tayland ile sınır anlaşmazlığının alevlenmesinin ardından Phnom Penh'in kararın yeniden değerlendirilmesini istemesi üzerine Kamboçya lehine karar vermişti. Bu yılın mayıs ayı sonlarında sınırda tartışmalı bir bölgede çıkan silahlı çatışmada 1 Kamboçyalı askerin ölmesiyle gerilim yeniden tırmanmaya başlamıştı. Kamboçya, haziran ayında mahkemenin yargı yetkisini hiçbir zaman tanımadığını ve ikili bir yaklaşımı tercih ettiğini söyleyen Tayland ile aralarındaki anlaşmazlıkların çözümü için Uluslararası Adalet Divanı'na başvurmuştu. Ta Moan Thom tapınağıyla ilgili anlaşmazlık ise karara bağlanamadı. - BANGKOK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Tayland Kamboçya ile İkili Müzakereleri Seçti - Son Dakika

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