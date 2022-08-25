ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi 'nin 2-3 Ağustos'ta Tayvan'ı ziyaret etmesinin ardından bölgede askeri hareketliliğini arttıran Çin, Tayvan'ın kontrolündeki Kinmen Adası'na insansız hava aracı gönderdi. Görüntülendiklerini fark eden Tayvan askerleri, drona taş atarak düşürmeye çalıştı. Görüntülerin sosyal medyada hızla yayılmasının ardından Tayvan Savunma Bakanlığı, olay sırasında askerlerin son derece uyanık olduğunu vurgulayarak, prosedürlere uygun hareket ettiklerini belirtti. Bakanlık ayrı bir açıklamada, gelecek yıl ilk olarak daha küçük adalara yerleştirilecek olan anti-drone sistemlerini konuşlandıracaklarını da duyurdu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika › Politika › Tayvan askerleri, Çin dronunu taş atarak düşürmeye çalıştı - Son Dakika

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