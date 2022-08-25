Tayvan askerleri, Çin dronunu taş atarak düşürmeye çalıştı - Son Dakika
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Tayvan askerleri, Çin dronunu taş atarak düşürmeye çalıştı

25.08.2022 12:52

Tayvan askerleri, Çin ordusunun Tayvan'ın kontrolündeki Kinmen Adası'na gönderdiği dronu taş atarak düşürmeye çalıştı.

Tayvan askerleri, Çin ordusunun Tayvan'ın kontrolündeki Kinmen Adası'na gönderdiği dronu taş atarak düşürmeye çalıştı.

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin 2-3 Ağustos'ta Tayvan'ı ziyaret etmesinin ardından bölgede askeri hareketliliğini arttıran Çin, Tayvan'ın kontrolündeki Kinmen Adası'na insansız hava aracı gönderdi. Görüntülendiklerini fark eden Tayvan askerleri, drona taş atarak düşürmeye çalıştı. Görüntülerin sosyal medyada hızla yayılmasının ardından Tayvan Savunma Bakanlığı, olay sırasında askerlerin son derece uyanık olduğunu vurgulayarak, prosedürlere uygun hareket ettiklerini belirtti. Bakanlık ayrı bir açıklamada, gelecek yıl ilk olarak daha küçük adalara yerleştirilecek olan anti-drone sistemlerini konuşlandıracaklarını da duyurdu.

Çin, bölgede yeni bir tatbikata başlayacağını duyurmuş, Tayvan'ın karşısındaki Fujian eyaleti kıyılarında 26-27 Ağustos tarihlerinde yapılacak tatbikatta gerçek mühimmatların kullanılacağı belirtmişti. - TAİPEİ

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Tayvan askerleri, Çin dronunu taş atarak düşürmeye çalıştı - Son Dakika

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