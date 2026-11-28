Tayvan'da düzenlenen yerel seçimlerin ilk sonuçlarına göre iktidardaki Demokratik İlerici Parti (DPP) kontrol ettiği şehir ve ilçe sayısını artırdı.

Çin ile yakın ilişkiler kurulmasını savunan muhalefet partisi Kuomintang ise Taipei belediye başkanlığını elinde tutmayı başardı.

Tayvan'da 22 şehir ve ilçede belediye başkanları, meclis üyeleri ve diğer yerel liderlerin belirlendiği yerel seçimlerde oy verme işleminin ardından sandıklar kapandı. Oy sayma işlemi devam ederken, ilk sonuçlar açıklandı. Buna göre Tayvan'ın en büyük 6 şehrinde iktidardaki Demokratik İlerici Parti (DPP) ve muhalefetteki Kuomintang (KMT) 3'er şehir kazandı. Muhalefet partisi Kuomintang başkent Taipei'de belediye başkanlığını elinde tutmayı başardı ve Taipei Belediye Başkanı Chiang Wan-an koltuğunu korudu. ktidardaki DPP, Taipei belediye başkanlığını yalnızca bir kez 1994'te kazanmıştı.

DPP ayrıca adanın ikinci büyük şehri olan Taichung'u geri alırken, Tayvan'ın en az 9 şehrini ve ilçesini kazandı ve 4 yıl önceki son seçimde kazandığı şehir sayısını artırdı.

4 yıl önceki son yerel seçimlerde KMT 14 şehir ve ilçeyi, DPP 5 şehir ve ilçeyi, diğer partiler veya bağımsızlar ise 3'ünü kazanmıştı.

Genel seçim 2028'de

Tayvan'ı kendi toprağı olarak gören Çin de oylamayı yakından takip etti. Muhalefetteki KMT geleneksel olarak Pekin ile yakın ilişkiler kurulmasını savunurken, iktidardaki DPP, Çin'in egemenlik iddialarını reddediyor. Bugünkü oylamanın ardından, 2028 yılının başlarında yapılacak genel seçimler için hazırlıklar hız kazanacak. Lai'nin neredeyse kesin olarak ikinci bir dönem için aday olacağı belirtilirken, KMT henüz adayını duyurmadı.