Üye Girişi
TBMM Anayasa Komisyonu Başkanlığı'na AK Parti Tokat milletvekili Beyazıt seçildi - Son Dakika

TBMM Anayasa Komisyonu Başkanlığı'na AK Parti Tokat milletvekili Beyazıt seçildi

01.02.2022 19:45
TBMM Anayasa Komisyonu Başkanlığı'na AK Parti Tokat milletvekili Beyazıt seçildi

TBMM Anayasa Komisyonu Başkanlığı'na AK Parti Tokat milletvekili Yusuf Beyazıt seçildiAnayasa Komisyonu, Bekir Bozdağ'ın Adalet Bakanlığı görevine getirilmesinden sonra Anayasa Komisyonu başkanını seçmek için toplandı.

TBMM Anayasa Komisyonu Başkanlığı'na AK Parti Tokat milletvekili Yusuf Beyazıt seçildi

Anayasa Komisyonu, Bekir Bozdağ'ın Adalet Bakanlığı görevine getirilmesinden sonra Anayasa Komisyonu başkanını seçmek için toplandı. AK Parti Mersin milletvekili Zeynep Gül Yılmaz, Kocaeli milletvekili Emine Zeybek ve Afyonkarahisar milletvekili Ali Özkaya AK Parti Tokat milletvekili Yusuf Beyazıt'ı aday gösterdi.

Yapılan oylamada Yusuf Beyazıt Anayasa Komisyonu Başkanı olarak seçildi. Beyazıt, üyelere destek verdikleri için teşekkür etti. - ANKARA

YORUMLAR
500

Anayasa Komisyonu, Milletvekili, AK Parti, Tokat, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika TBMM Anayasa Komisyonu Başkanlığı'na AK Parti Tokat milletvekili Beyazıt seçildi - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
19:41 Galatasaray taraftarından gündem olan etiket! Burak Elmas'a yapılan çağrı gittikçe büyüyor
19:39 Muharrem İnce ve Mustafa Sarıgül'e büyük şok! Partilerinden istifa edenler CHP'ye katıldı
19:38 Müge Anlı'da Muharrem Elbay cinayetiyle gündeme gelen Zeynep Ergül için tahliye kararı verildi
19:37 Mahmutyazıcıoğlu'nun eşi Ece Erken cinayet anının yayınlanmasına tepki gösterdi: Bu görüntülerle nasıl yaşayacağız?
19:09 Feci kaza! Bariyerlere ok gibi giren aracın sürücüsü hayatını kaybetti, arkadaşları hastaneye kaldırıldı
18:56 İki çocuğuyla yolun karşısına geçen anneyi ezerek öldürmüştü! O kamyon sürücüsü tutuklandı
18:55 18 yaşındaki genç kız terastan atladı! O anlar cep telefonu ile saniye saniye kaydedildi
18:28 Galatasaray gol makinesine kavuştu! Bafetimbi Gomis, İstanbul'a iniş yaptı
18:26 Üniversitede yemek yiyen 30 kişi, zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
18:14 Ünlü oyuncu Wilma Elles, katıldığı programda İstanbul'da tacize uğradığı anları anlattı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.02.2022 19:52:40. #1.13#
SON DAKİKA: TBMM Anayasa Komisyonu Başkanlığı'na AK Parti Tokat milletvekili Beyazıt seçildi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement