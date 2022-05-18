TBMM Başkanı Başkanı Şentop Şuşa'yı ziyaret etti - Son Dakika
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TBMM Başkanı Başkanı Şentop Şuşa'yı ziyaret etti

18.05.2022 16:16

- TBMM Başkanı Başkanı Şentop Şuşa'yı ziyaret etti Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, Azerbaycan temasları dahilinde Karabağ'daki Şuşa kentini ziyaret etti.

- TBMM Başkanı Başkanı Şentop Şuşa'yı ziyaret etti

BAKÜ - Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, Azerbaycan temasları dahilinde Karabağ'daki Şuşa kentini ziyaret etti.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, başkent Bakü'de gerçekleştirilen Ekonomik İş Birliği Teşkilatı Parlamenter Asamblesi 3. Genel Konferansı'nın ardından Karabağ'ı ziyaret etti. Başkan Şentop, Ermenistan işgalinden kurtarılan, Azerbaycan'ın 'kültür başkenti' Şuşa şehrini ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Şuşa'daki Cıdır Ovası, Şuşa Kalesi ve şehir meydanı gibi tarihi ve kültürel yerleri gezen Şentop, ziyaretinin ardından Azerbaycan'dan ayrılmak üzere Fuzuli Uluslararası Havalimanı'na doğru hareket edecek.

TBMM Başkanı Başkanı Şentop Şuşa'yı ziyaret etti
TBMM Başkanı Başkanı Şentop Şuşa'yı ziyaret etti
TBMM Başkanı Başkanı Şentop Şuşa'yı ziyaret etti
TBMM Başkanı Başkanı Şentop Şuşa'yı ziyaret etti
TBMM Başkanı Başkanı Şentop Şuşa'yı ziyaret etti
TBMM Başkanı Başkanı Şentop Şuşa'yı ziyaret etti

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TBMM Başkanı Şentop, Şuşa'yı ziyaret etti TBMM Başkanı Şentop, Şuşa'yı ziyaret etti TBMM Başkanı Şentop, Bakü'de şehitlikleri ziyaret etti TBMM Başkanı Şentop, Bakü'de şehitlikleri ziyaret etti
Kaynak: İHA

Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika TBMM Başkanı Başkanı Şentop Şuşa'yı ziyaret etti - Son Dakika


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