TBMM Başkanı Kurtulmuş erken seçim tartışmalarına vaktinde seçime hazırlandığını söyledi

TBMM Başkanı Kurtulmuş erken seçim tartışmalarına vaktinde seçime hazırlandığını söylediGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
TBMM Başkanı Kurtulmuş, erken seçim tartışmalarının yeri ve zamanı olmadığını söyledi. Kurtulmuş, TBMM'nin vaktinde bir seçime hazırlandığını, erkene alınmak istenirse irade TBMM'nin olduğunu belirtti.
TBMM Başkanı Kurtulmuş: "Erken seçim tartışmalarının yeri ve zamanı değildir. TBMM şu anda vaktinde bir seçime hazırlanıyor eğer erkene alınmak istenirse irade TBMM'nindir"
Kaynak: AA
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