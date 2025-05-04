TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan şehit Uzman Çavuş Önder Özen için taziye mesajı - Son Dakika
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Politika

TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan şehit Uzman Çavuş Önder Özen için taziye mesajı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Pençe Operasyonu bölgesinde yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan Uzman Çavuş Önder Özen için taziye mesajı yayımladı.

04.05.2025 11:30
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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Pençe Operasyonu bölgesinde yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan Uzman Çavuş Önder Özen için taziye mesajı yayımladı.

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, "Pençe Operasyon bölgesinde şehit olan Uzman Çavuş Önder Özen'e Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Şehidimizin ruhu şad, mekanı cennet olsun." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan şehit Uzman Çavuş Önder Özen için taziye mesajı - Son Dakika

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