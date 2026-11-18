TBMM Başkanı Kurtulmuş, TBB Başkanvekili Ünlüce'yi makamında basına kapalı kabul ettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, TBB Başkanvekili ve Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce ile beraberindeki heyeti makamında kabul etti. TBMM Başkanlığı açıklamasına göre bu kabul basına kapalı yapıldı.
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Başkanvekili ve Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce ile beraberindeki heyeti kabul etti.
TBMM Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Kurtulmuş'un makamındaki kabul, basına kapalı gerçekleşti.
Kaynak: AA
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