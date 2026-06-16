TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Türk Devletleri Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA) Genel Sekreteri Ramil Hasan'ı kabul etti.
TBMM'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Kurtulmuş'un Hasan'ı kabul ettiği belirtildi.
Kurtulmuş'un makamındaki kabul basına kapalı gerçekleşti.
Son Dakika › Politika › TBMM Başkanı Kurtulmuş, TÜRKPA Genel Sekreteri'ni kabul etti - Son Dakika
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