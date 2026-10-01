TBMM Başkanı Kurtulmuş yeni anayasa çağrısını yineledi, ilk 4 maddeye vurgu yaptı

TBMM Başkanı Kurtulmuş yeni anayasa çağrısını yineledi, ilk 4 maddeye vurgu yaptıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
TBMM Başkanı Kurtulmuş, yeni anayasa çağrısını yinelediğini belirterek Anayasa'nın ilk 4 maddesi etrafında gereksiz tartışmalardan uzak durulması gerektiğini söyledi. Kurtulmuş, ortaklaşılabilecek alanlarda çalışmaların yoğunlaştırılması gerektiğini vurguladı.
TBMM Başkanı Kurtulmuş: "Yeni anayasa çağrımızı tekrarlıyorum. Cumhuriyetimizin temel niteliklerini ve Anayasa'nın ilk 4 maddesi etrafında gereksiz tartışmalar yürütmeden ortaklaşabileceğimiz alanlarda çalışmaları yoğunlaştırmalıyız."
Kaynak: İHA
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