TBMM Başkanı Kurtulmuş yeni anayasa ihtiyacını ertelenemez sorumluluk olarak niteledi

TBMM Başkanı Kurtulmuş yeni anayasa ihtiyacını ertelenemez sorumluluk olarak nitelediGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
TBMM Başkanı Kurtulmuş, yeni, çağdaş, demokratik, sivil ve katılımcı bir anayasaya ihtiyaç duyulduğunu ve bunun hepimiz için ertelenemez bir sorumluluk olduğunu belirtti. Kurtulmuş, bu sorumluluğun ertelenemeyeceğini vurguladı.
TBMM Başkanı Kurtulmuş: "Yeni, çağdaş, demokratik, sivil ve katılımcı bir anayasa ihtiyacı hepimiz için ertelenemez bir sorumluluktur"
Kaynak: AA
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