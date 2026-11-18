TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel ile görüştü.

Yeni Parti TBMM Grubu'nda yaklaşık 40 dakika süren görüşme, basına kapalı gerçekleşti.

Görüşmenin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Yeni Parti Genel Başkanı Özel, TBMM Başkanı Kurtulmuş'un, Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun kapsamında TBMM'de kurulacak "izleme komisyonu"na ilişkin siyasi partileri ziyaret ettiğini hatırlattı.

Kurtulmuş'a yapıcı tutumu için teşekkür ettiklerini belirten Özel, "Terörsüz Türkiye" hedefi kapsamında Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonunun kurulduğunu, daha sonra komisyon raporunun hazırlandığını anımsattı.

Terörün bitmesi, kanın ve gözyaşının durması için bütünleşik çözüm önerdiklerini aktaran Özel, süreçle sorunların demokratikleşme zemininde çözüleceğini dile getirdi.

Özel, Türkiye'nin ve dünyanın CHP'nin yönetim kadrosuna girdiği tüm seçimleri kaybetmiş bir kadronun getirilmesini ibretle izlediğini söyledi.

Demokratikleşmeye yönelik kararlılıklarını dile getiren Özel, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonunda yer aldıklarını ve raporu sahiplendiklerini belirtti.

Özgür Özel, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bugün Sayın Kurtulmuş, raporun 6. kısmının 5. maddesinde muallak olarak 'Meclis tarafından takip edilir' dendiği için bir takip komisyonu kurulması üzerine geliyor ve meselenin silah bırakma süreciyle ilgili kısmına indirgenmiş bir takip komisyonu öneriyor. 6. kısım kısım da, 7. kısım kısım değil mi? Ben Sayın Kurtulmuş'a, 'Bu süreçlerin peş peşe değil, iç içe sürdürülmesi gerektiğini' söylemiştim. Sayın Kurtulmuş da sorumluluk alacağını ifade etmişti. Sizler de tanıksınız. DEM Parti'nin Eş Genel Başkanlarıyla görüştüğümüzde de yaz boyunca demokratikleşme adımlarının atılacağını, 1 Ekim'den itibaren 7. maddeyle ilgili yasal faaliyetlerin sürdürüleceğini ifade etmişlerdi.

Bugün geldiğimiz noktada kasım ayının sonuna doğru yaklaşıyoruz. 6. maddeyle ilgili ilerlemede, silah bırakmayla ilgili bir taraf 'silahlar bırakılıyor' diyor, bir taraf 'bırakma değil, taşıma var' diyor, MİT Başkanı'nın ifadesidir. Bu kapıyı çalıp, 7. kısımdan bahseden yok. 7. kısmın en özelliği, Sayın Bahçeli'nin 'Ahmet'ler göreve' dediği kayyum uygulamalarının sona ermesiydi. Bunun için kanuna falan gerek yok. Hükümet, gerekli yetkisini kullanacak görevine iade edecek."

Bazı televizyonlara ve basın kuruluşlarına kayyum atandığını hatırlatan Özel, muhalefetin sessizleştirildiğini savundu.

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu raporunda Anayasa Mahkemesi kararlarının uygulanmasına yönelik hükümler yer aldığını aktaran Özgür Özel, Anayasa Mahkemesi ile Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarına uyulmadığını öne sürdü.

"Herkes hesabını, kitabını bizim varlığımıza ve yokluğumuza göre yapsın"

Özel, rapordaki "demokratikleşme" konusuyla ilgili adım atılmadığını, çok sayıda kişinin tutuklandığını aktararak, şunları söyledi:

"Bugün bize geliyorlar, 'Kanunun 6. maddesinin 5. fıkrası gereğince silah bırakma için Meclis sorumluluk alsın, komisyon kursun, sen de gel, burada dur' diyorlar. Biz bugüne kadar hep analar ağlamasın diye doğru yerde durduk, şehit cenazesi gelmesin, ülke demokratikleşsin diye doğru yerde durduk ama artık şunu herkes bilsin ki, dün sabah Sözcü gazetesine, geçen hafta Halk TV'ye, ondan önce Tele1'e, T24'e kayyum atayıp hepimizin sesini keseceksin, sonra geleceksin 'Gelin birlikte bir şey yapalım, tarihe birlikte geçelim.'"

Ülke yararına olan her yerde olacaklarını dile getiren Özel, ülkenin yararına olan şeyin ise iktidar değişikliği olduğunu savundu.

"Şahsi hesaplarla yürütülen böyle bir sürecin bundan sonraki aşamaları için kimse kendi şahsi hesabına bizi katıp, hesap yapmasın. Herkes şapkasını önüne koysun" diyen Özel, seçim tarihine yönelik açıklamaları "Milletvekillerinin özgür iradesine ipotek koyma" olarak nitelendirdi.

Muhalefetin susturulduğunu savunan Özel, "Elçiye zeval olmaz. Meclis Başkanı üzerine düşen görevi yapıyor. Kendisine de söyledim, yola çıktığımız gün taahhütler böyle değildi. 'Ben bir taahhüdümü aksattım mı?' dedim. Diyor ki 'Siz yaşadığınız zorluklara rağmen bambaşka yapıcı yerde durdunuz.' Neden? Bu ülke için? Taahhüdünü tutan var mı? Ondan sonra gelmişler, demokrasicilik oynayalım." ifadelerini kullandı.

Özel, "Bundan sonra kimse bizi düşünerek hesap yapmasın. Herkes şapkasını önüne koysun, hesabını, kitabını bizim varlığımıza ve yokluğumuza göre yapsın. Hesabını, kitabını bundan sonra bizim takınacağımız tutuma göre yapsın." dedi.

Özel, şunları kaydetti:

"Biz bu işin içinde yokuz. Bizim bu işlerin içinde olmamızı isteyenler önce bu ülkeye tarih önünde verdikleri sözleri tutacaklar. Rapor orada, komisyon orada, bundan sonra tek başına demokrasicilik oynayanlar, buyursun oynasınlar. Bir de makbul muhalefet partisi buldunuz, majestelerinin muhalefeti, tepe tepe kullanın. Seçilmiş, seçim kazanmış, sokakta peşinden on binler yürüyen, milyonları meydanları dolduran bir muhalefet sizin bulunduğunuz zemine meşruiyet kazandırmayacak. Majestelerinin muhalefetiyle istediğiniz yolu yürüyün."