TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Kastamonu'da - Son Dakika
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TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Kastamonu'da

26.09.2022 13:24

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Kastamonu Üniversitesinin yeni akademik yılının açılışına katılmak ve ziyaretlerde bulunmak üzere Kastamonu'ya geldi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Kastamonu Üniversitesinin yeni akademik yılının açılışına katılmak ve ziyaretlerde bulunmak üzere Kastamonu'ya geldi.

Valiliği ziyaret eden Şentop'u, Vali Avni Çakır, AK Parti Kastamonu milletvekilleri Hakkı Köylü ve Metin Çelik, Belediye Başkanı Galip Vidinlioğlu ile kurum amirleri karşıladı.

Valilik Şeref Defteri'ni imzalayan Şentop, daha sonra Vali Çakır'dan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Şentop, daha sonra Kastamonu Belediyesini ziyaret etti.

Belediye Başkanı Galip Vidinlioğlu, Şentop'a çalışmalar hakkında bilgi verdi.

TBMM Başkanı Şentop, Kastamonu Üniversitesi Sezai Karakoç Salonu'nda, üniversitenin 2022-2023 akademik yılının açılışına katılacak.

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Kaynak: AA

Mustafa Şentop, Hakkı Köylü, Kastamonu, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Kastamonu'da - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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