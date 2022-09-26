Valiliği ziyaret eden Şentop'u, Vali Avni Çakır, AK Parti Kastamonu milletvekilleri Hakkı Köylü ve Metin Çelik , Belediye Başkanı Galip Vidinlioğlu ile kurum amirleri karşıladı.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Politika › TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Kastamonu'da - Son Dakika

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