TBMM Başkanı Şentop Gaziler Günü'nü kutladı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, TBMM tarafından Mustafa Kemal Atatürk'e "Gazi" unvanı verilişinin yıl dönümü ile 19 Eylül Gaziler Günü'nü kutladı.
Şentop, 19 Eylül Gaziler Günü nedeniyle sosyal medya hesabından mesaj yayımladı.??????? Şentop mesajında, "Vatanımız, milletimiz ve mukaddes değerlerimiz uğrunda canlarını feda eden tüm kahramanlarımıza şükranlarımızla... Meclisimiz tarafından Mustafa Kemal Atatürk'e 'Gazi' unvanı verilişinin yıl dönümü ile Gaziler Günü'nü yürekten kutluyorum." ifadelerine yer verdi.
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