Şentop, 19 Eylül Gaziler Günü nedeniyle sosyal medya hesabından mesaj yayımladı.??????? Şentop mesajında, "Vatanımız, milletimiz ve mukaddes değerlerimiz uğrunda canlarını feda eden tüm kahramanlarımıza şükranlarımızla... Meclisimiz tarafından Mustafa Kemal Atatürk'e 'Gazi' unvanı verilişinin yıl dönümü ile Gaziler Günü'nü yürekten kutluyorum." ifadelerine yer verdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Politika › TBMM Başkanı Şentop Gaziler Günü'nü kutladı - Son Dakika

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