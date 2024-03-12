TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.
Kurtulmuş, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, şunları kaydetti:
"İstiklal Marşı'nın, Gazi Meclisimiz tarafından 'milli marş' olarak kabul edilişinin 103'üncü yıl dönümünü coşkuyla idrak ediyoruz. Birlik ve beraberliğimizin en güçlü ifadelerinden biri olan İstiklal Marşı, Hakk'a inanan bir milletin, tüm dünyaya örnek olan bağımsızlık ve özgürlük mücadelesinin mısralara dökülmüş halidir. Vatan, istiklal ve hürriyet aşkını bizlere miras bırakan Mehmet Akif Ersoy'u ve Milli Mücadele kahramanlarını bir kez daha saygıyla ve rahmetle anıyorum."
Son Dakika › Politika › TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü Mesajı - Son Dakika
Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar ve AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, Erciyesevler Mahallesi'ndeki Mehmet Alçı İlkokulu'nda düzenlenen Akıl Oyunları Şenliği'ne katıldı. Başkan Çolakbayrakdar, çocuklara daha iyi eğitim ve sportif faaliyetler için sosyal merkezler yapıldığını belirterek, şehir ve ülkenin daha iyi bir geleceğe ulaşacağını vurguladı. Milletvekili Çopuroğlu ve Başkan Çolakbayrakdar, çocuklara başarı dileyip oyunu başlattı ve hediye verdi.
Muğla'nın Milas ilçesindeki Akbelen ormanının çevresinde bulunan 190 parsellik tarım arazisi, linyit madeni sahası olarak kullanılmak üzere kamulaştırıldı. Karar, köylülerin avukatları tarafından hukuksuz olarak değerlendirildi.
CHP Sinop Milletvekili Barış Karadeniz, Sinop Üniversitesi stadında oynanan Sinopspor ile Sinop 1957 Spor maçında ambulans eksikliği nedeniyle rahatsızlanan futbolcu için tepki gösterdi. Karadeniz, spor kulüplerinin ambulans için para yatırması gerektiğini belirterek, devletin bu konuda sorumluluğunu sorguladı. Ambulans eksikliğinin ciddi sonuçlara yol açabileceğini vurgulayan Karadeniz, kulüplere ambulans olmadığı durumlarda maça çıkmama çağrısında bulundu.
Altınok, 26 Mart'ta yapılacak olan ihale ile Hınıs Adalet Sarayı'nın ilçeye ve bölgeye büyük bir ivme kazandıracağını belirtti. Projeyi kazandıranlara teşekkürlerini ileten Altınok, Türkiye'nin adalet yüzyılı olacağını ifade etti.
Konya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 2019-2024 dönemi son meclis toplantısının ilk oturumu Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay başkanlığında gerçekleştirildi. Başkan Altay, konuşmasında Gazze'deki zorluklara dikkat çekerek, Konya genelinde tamamlanan veya başlatılan yatırımlardan bahsetti ve meclis üyelerine teşekkür etti. Ayrıca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Konya mitingine davet etti.
Burdur İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan asayiş uygulamalarında kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan 7 firari şahıs yakalanarak cezaevine teslim edildi. Ayrıca, yapılan sorgulamalarda 94 aranan şahıs ve 3 yakalama kaydı bulunan araç da yakalandı.
Isparta Belediye Başkanı ve AK Parti Belediye Başkan Adayı Şükrü Başdeğirmen, Anadolu Mahallesi'nden başlayacak olan kentsel dönüşüm çalışmalarını duyurdu. Ayrıca, Isparta'nın kentsel dönüşümde 5 pilot ilden biri olduğunu belirtti.
Antalya'nın Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, yeni dönem projeleri arasında kent sakinlerinin almak istedikleri hizmetleri uzaktan, belediyeye gelmeye gerek duymadan çözebilecekleri bir 'Akıllı Belediye Hizmet Binası' inşa edeceklerini duyurdu. Başkan Uysal, inşa edilecek olan hizmet binasının çağın ihtiyaçlarını karşılayacağını ve çevre dostu bir yapı olacağını belirtti.
Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su, İstiklal Marşı'nın milli mücadeleye ilham veren dizeleriyle kabul edilişinin 103. yılını kutladı. Vali Su, İstiklal Marşı'nın bağımsızlığın sembolü olduğunu belirterek, Mehmet Akif Ersoy'u ve Kurtuluş Savaşı kahramanlarını rahmet ve minnetle anıldığını ifade etti.
Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde, 25 yaşındaki üniversite öğrencisi F.S. annesi Canan Kabil'i bıçaklayarak öldürdü. Olayın ardından zanlı emniyete gidip teslim oldu. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.
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