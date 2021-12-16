TBMM Başkanı Şentop, Kazakistan'ın Bağımsızlık Günü'nü kutladı - Son Dakika

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Kazakistan'ın Bağımsızlık Günü'nü kutladı.

Şentop, Kazakistan'ın Bağımsızlık Günü dolayısıyla Parlamento Meclis Başkanı Nurlan Nigmatulin'e bir kutlama mesajı gönderdi. Şentop, mesajlarında şunları kaydetti:

"Kazakistan Cumhuriyeti'nin Bağımsızlık Günü münasebetiyle dost ve kardeş Kazakistan halkını Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri ve şahsım adına en kalbi duygularla tebrik ederim.

Türkiye ve Kazakistan arasındaki mevcut kardeşlik ve dostluk ilişkilerinin temelinde derin tarihi, kültürel ve beşeri bağlar mevcuttur. Parlamentolarımız arasındaki yakın ilişkiler de bu sağlam zemin üzerinde gelişmekte, ikili ve çok taraflı platformlarda ivme kazanmaktadır.

Bağımsızlık Günü'nüzü bir kere daha kutlarken dost ve kardeş Kazakistan halkına sıhhat, huzur ve refah, zatıalinize ve şahsınızda Kazakistan Parlamentosu Meclisinin bütün değerli üyelerine başarı ve mutluluk dileklerimi iletirim."

Şentop, Kazakistan Senatosu Başkanı Maulen Ashimbayev'a da mesaj göndererek, Kazakistan'ın Bağımsızlık Günü'nü kutladı, Senato üyelerine başarı ve mutluluk diledi.